نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرض الحلقة 148.. تعرف على ملخص الحلقة 147 من مسلسل "قيامة عثمان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر متابعي مسلسل “ قيامة عثمان” عرض الحلقة ١٤٨ من المسلسل وفي هذا التقرير المُبسط سيرصد دوت الخليج الفني ملخص مُبسط عن الحلقة ١٤٧ قبل عرض الحلقة ١٤٨ من المسلسل.

ملخص الحلقة ١٤٧ من مسلسل “ قيامة عثمان”

انتهت الحلقة السابقة من مسلسل "المؤسس عثمان" باندلاع معركة عنيفة في معسكر القائد المغولي تاج الدين نويان، حيث تسلل عثمان إلى المعسكر واقتحمه. دخل خيمة السجن لإنقاذ والد السيدة التشين، ولكن وجدها مفاجأة تاج الدين نويان يصلي داخلها. تلك اللحظة الأسطورية تختم الحلقة، وستزداد الأحداث من تشويق بدخول شخصية جلاد روما المسلسل وتشعل الأحداث في الموسم الخامس.

مسلسل قيامة عثمان

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تردد قناة TRT التركية

تردد القناة هو: 11042.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

تردد قناة دوت الخليج الجزائرية