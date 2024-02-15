نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في يوم ميلاد عبد الله مشرف.. أبرز محطاته الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف اليوم ميلاد واحد من أشهر نجوم الكوميديا والذي اشتهر وعرف بدوره في مسلسل عائلة ونيس، وهو الفنان عبد الله مشرف والذي ولد في مثل هذا اليوم 15 فبراير عام 1942.

نبذة عن عبد الله مشرف

وفنان مصري، اسمه بالكامل عبد الله محمد عبد الله، ولد يوم 15 فبراير لعام 1942م، حصل على بكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1968م، ثم عُين في مسرح الطليعة وقدم العديد من المشاهد الصغيرة في بعض الأعمال المسرحية منها “عفاريت من ورق” و”الناس الطيبة” و”ليالي شهرزاد” و”الدندرمة”.



بداية مشوار عبد الله مشرف الفني

المسرح هو المدرسة الحقيقية للفنان كما يري “عبد الله” لذلك عمل في مسرح الفنان “محمد صبحي” الذي شاركه في بطولة العديد من المسرحيات منها “أنت حر” و”الهمجي” و”وجهة نظر” و”تخاريف” و”لعبة الست” و”كارمن”.

بعد فترة من العمل المسرحي اتجه الفنان “عبد الله مشرف” إلى التليفزيون، وقدم عدد من المسلسلات منها “رجل خطير جدا” و”على هامش السيرة”، ثم بدأت شهرته تتصاعد من خلال المسلسل الاجتماعي الكوميدي “يوميات ونيس” الذي شارك بعده في العديد من الأعمال التلفزيونية الجيدة: منها “زيزينيا” و”أبو ضحكة جنان” و”أولاد الشوارع” و”العمة نور” و”فارس بلا جواد”.

كما اقتحم العمل السينمائي وقدم أول أدواره في السينما من خلال فيلم “التخشيبة” مع المخرج “عاطف الطيب”، وشارك أيضًا في بطولة العديد من الأفلام مع عدد من النجوم، ومن أبرز أعماله السينمائية: “جري الوحوش” و”كتيبة الإعدام” و”البيضة والحجر” و”الهروب” و”الهجامة” و”رحلة حب” و”كذلك في الزمالك” و”قلب جرئ” و”عايز حقي” و” العيال هربت” و”عيال حبيبة” و”وش إجرام” و”كلام في الحب” و”جعلتني مجرمًا” و”كاريوكى” و”خليك في حالك” و”الكيف” و”البلياتشو” و”بوبوس” و”صياد اليمام”.

أبرز أعمال عبد الله مشرف

شارك عبد الله مشرف في العديد من الأفلام خلال مشواره أبرزها "الأبلة طمطم، شنطة حمزة، الباب يفوت أمل، سطو مثلث، كابتن مصر، صنع في مصر، واحد صعيدي، سمير أبو النيل، تتح، كلبي دليلي، جدو حبيبي، عمرو وسلمى 3، فاصل ونعود، الثلاثة يشتغلونها، اللمبى 8 جيجا، عسل اسود، كتيبة الإعدام، الهروب، كابتن هيما، جعلتنى مجرمًا" وعدد كبير من الأفلام.

أما المسلسلات التي شارك فيها عبد الله مشرف أبرزها "لمعي القط، الكيف، صد رد، بين السرايات، لهفة، فيفا اطاطا، الزناتي مجاهد، نونة المأذونة، مكتوب على الجبين، الحارة، اللص والكتاب، زهرة وأزواجها الخمسة، يوميات ونيس، تامر وشوقية، فارس بلا جواد، زيزينيا، حصاد الشر، أنا مش أنا، حافة الهاوية، أماكن في القلب، وغيرها.