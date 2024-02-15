نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أبطال مسلسل "قيامة عثمان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر متابعي مسلسل “ قيامة عثمان” عرض الحلقة ١٤٨ من المسلسل وفي هذا التقرير المُبسط سيكشف دوت الخليج الفني أبطال مسلسل “ قيامة عثمان” قبل عرض الحلقة ١٤٨ من المسلسل.

مسلسل قيامة عثمان

أبطال مسلسل “ قيامة عثمان”

شارك فى بطولة مسلسل« المؤسس عثمان» العديد من نجوم الدراما التركية منهم: بوراك أوزجيفيت، يلدز جاغري عتيقسوي، أوزجه تورير، بوراك تشيليك، سرحات كيليتش، إركان أفجي، شاغري شنسوي، أمين غورسوي، فاتح أيها، يلدز جاغري عتيقسوي، يغيت أوشان، اتشيليا أوزجان، سيدا يلدز، مراد بونجاك، روزجار أكسوي، بيرك ارشير، توربال توكاييف، يوسف كوركماز، أيبارس كارتال، يمان شينار، طه باران، جيمرى دميرجان، بورتش كومبيدلى، دينيز حمزة أوغلو، ألميلا أولور، ميراي أكاي، بيجم شاغلا تاشكن، هاكان يوفكاسيجيل، وغيرهم من ضيوف الشرف، المسلسل من إخراج متين جوناي، وإنتاج محمد بوزداغ.

القنوات الناقلة والترددات

تردد قناة TRT التركية

تردد القناة هو: 11042.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

تردد قناة دوت الخليج الجزائرية