نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في يوم ميلاد عبد الله مشرف.. سر شخصيته في مسلسل ونيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف اليوم ميلاد واحد من أشهر نجوم الكوميديا والذي اشتهر وعرف بدوره في مسلسل عائلة ونيس، وهو الفنان عبد الله مشرف والذي ولد في مثل هذا اليوم 15 فبراير عام 1942.

نبذة عن عبد الله مشرف

وفنان مصري، اسمه بالكامل عبد الله محمد عبد الله، ولد يوم 15 فبراير لعام 1942م بحي السيدة زينب لأب كان يعمل مهندسًا في السكك الحديدية.

حصل على بكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1968م، ثم عُين في مسرح الطليعة وقدم العديد من المشاهد الصغيرة في بعض الأعمال المسرحية منها “عفاريت من ورق” و”الناس الطيبة” و”ليالي شهرزاد” و”الدندرمة”.



اضطر عبد الله مشرف بسبب عمل والده في طفولته للانتقال مع أسرته إلى المنصورة؛ ليعيش في فيلا حول ساحتها لدار عرض يجمع فيها أقرانه وأولاد عمه وأشقاءه؛ ليقلد لهم الشخصيات التي يشاهدها في الأفلام المعروضة بالسينما، أو أخرى يخلقها في خياله.

سبب شخصيته في مسلسل ونيس

في تصريحات صحفية سابقة له قال مشرف إن شخصية "عبد الله" الشهيرة التي قدمها في أجزاء مسلسل "ونيس" مع الفنان محمد صبحي، هو من اخترعها، فهي من بنات أفكاره بمرحلة الطفولة، موضحًا: "ابتكرت قصة طفلين توأم اسمهما حسن وحسانين يتحدثان بنفس الطريقة البلهاء التي تحدث بها عبدالله مع ونيس".

ويتابع مشرف: عملت شخصيتين اسمهما حسن وحسانين يتمتعان بقوة خارقة، لا يموتان حتى إذا ضُربا بالنار، وهما توأم يتحدثان بنفس طريقة عبدالله التي أحبها الفنان محمود عبدالعزيز، وقدمتها معه في (الكيف)، وأحبها الفنان أحمد زكي وطلب مني تقديمها في (البيضة والحجر)، ثم محمد صبحي في ونيس، وبعدها قررت عدم تقديمها مرة أخرى سوى مع ونيس.

أبرز أعمال عبد الله مشرف

شارك عبد الله مشرف في العديد من الأفلام خلال مشواره أبرزها "الأبلة طمطم، شنطة حمزة، الباب يفوت أمل، سطو مثلث، كابتن مصر، صنع في مصر، واحد صعيدي، سمير أبو النيل، تتح، كلبي دليلي، جدو حبيبي، عمرو وسلمى 3، فاصل ونعود، الثلاثة يشتغلونها، اللمبى 8 جيجا، عسل اسود، كتيبة الإعدام، الهروب، كابتن هيما، جعلتنى مجرمًا" وعدد كبير من الأفلام.

أما المسلسلات التي شارك فيها عبد الله مشرف أبرزها "لمعى القط، الكيف، صد رد، بين السرايات، لهفة، فيفا اطاطا، الزناتى مجاهد، نونة المأذونة، مكتوب على الجبين، الحارة، اللص والكتاب، زهرة وأزواجها الخمسة، يوميات ونيس، تامر وشوقية، فارس بلا جواد، زيزينيا، حصاد الشر، أنا مش أنا، حافة الهاوية، أماكن في القلب، وغيرها.