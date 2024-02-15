قبل عرض الحلقة 148 من مسلسل قيامة عثمان.. تعرف على القنوات الناقلة والتردد

القاهرة - محمد ابراهيم - يبحث متابعي ومحبي التركي وخاصةً محبي مسلسل “ قيامة عثمان” عن القنوات الناقلة لمسلسل والتردد وفي هذا التقرير المُبسط سيكشف دوت الخليج الفني إليكم متابعي دوت الخليج الفني تردد قنوات مسلسل “ قيامة عثمان”.

مسلسل قيامة عثمان

القنوات الناقلة والترددات

تردد قناة TRT التركية

تردد القناة هو: 11042.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

تردد قناة دوت الخليج الجزائرية

تردد القناة هو: 12034.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة هي: HD.

معدل الترميز هو: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

أبطال مسلسل “ قيامة عثمان”

شارك فى بطولة مسلسل« المؤسس عثمان» العديد من نجوم الدراما التركية منهم: بوراك أوزجيفيت، يلدز جاغري عتيقسوي، أوزجه تورير، بوراك تشيليك، سرحات كيليتش، إركان أفجي، شاغري شنسوي، أمين غورسوي، فاتح أيها، يلدز جاغري عتيقسوي، يغيت أوشان، اتشيليا أوزجان، سيدا يلدز، مراد بونجاك، روزجار أكسوي، بيرك ارشير، توربال توكاييف، يوسف كوركماز، أيبارس كارتال، يمان شينار، طه باران، جيمرى دميرجان، بورتش كومبيدلى، دينيز حمزة أوغلو، ألميلا أولور، ميراي أكاي، بيجم شاغلا تاشكن، هاكان يوفكاسيجيل، وغيرهم من ضيوف الشرف، المسلسل من إخراج متين جوناي، وإنتاج محمد بوزداغ.