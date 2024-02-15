نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كواليس "عتبات البهجة".. مسلسلات رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لقد قامت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مؤخرًا بكشف صور جديدة من كواليس مسلسل عتبات البهجة، المقرر عرضه في شهر رمضان لعام 2024.

وقد تم جمع هذه الصور لتجمع بين النجم يحيى الفخراني وباقي أبطال العمل، بالإضافة إلى صناع العمل المتميزين. ويتضمن فريق العمل المخرج مجدي أبوعميرة، والكاتب مدحت العدل، والمنتج جمال العدل، إضافة إلى الممثلين صلاح عبدالله، چومانا مراد، علاء مرسي، هشام إسماعيل، هنادي مهنا، ووفاء صادق. يتوقع أن يكون للمسلسل حضورًا قويًا خلال شهر رمضان، ومن المثير للاهتمام رؤية تلك الصور للوقوف على جمالية العمل وجاذبيته. نحن على انتظار عرض المسلسل بفارغ الصبر ونتطلع لمشاهدته في قريب الأيام.



وجمعت الصور بين النجم يحيى الفخراني وباقي أبطال وصناع العمل، وبينهم المخرج مجدي أبوعميرة، الكاتب مدحت العدل، المنتج جمال العدل، الفنان صلاح عبدالله، الفنانة چومانا مراد، الفنان علاء مرسي، الفنان هشام إسماعيل، الفنانة هنادي مهنا، والفنانة وفاء صادق.

"عتبات البهجة" معالجة درامية لـ مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، المسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد، بطولة الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي.



