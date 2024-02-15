يسرا تتألق في أحدث جلسة تصوير عبر إنستجرام

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 فبراير 2024 07:28 صباحاً - حرصت الفنانة يسرا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام، بصور من أحدث جلسات التصوير التي خضعت لها.

وتألقت يسرا في الصور بإطلالة مميزة كالعادة، حيث ظهرت مرتدية فستانا طويلا اتسم بصيحة البليسيه التي تتصدر أحدث صيحات الموضة وكان باللون البنفسجي.

قد حمل فستان يسرا المميز توقيع دار الأزياء العالمية Oscar de la renta، فيما بلغ سعر التصميم 9920 ريالا سعوديا مما أثار الدهشة بين متابعيها.

أكملت يسرا إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الألماسية الملفتة التي نالت إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت يسرا على خصلات شعرها الأشقر المنسدله، ووضعت مكياجًا جذابًا متناسقًا مع ملامحها.