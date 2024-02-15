ريهام حجاج.. ماذا ستقدم خلال "صدفة عجيبة".. دراما رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - تدور أحداث مسلسل "صدفة" في إطار اجتماعي مشوّق ومثير، على مدار 30 حلقة مثيرة للاهتمام. ستقوم ريهام حجاج بدور فتاة تدعى صدفة، وهي معلمة في إحدى المدارس. ستتأثر حياتها بطريقةٍ غريبة بسلسلة من الأحداث العابرة للحظة تقودها إلى مفترق طرق غريب، حيث ستدخل في علاقات مع شخصيات مختلفة ومثيرة للاهتمام.

ريهام حجاج في رمضان 2024



تأتي قصة مسلسل صدفة الذي ينافس في دراما رمضان، من خلال فتاة اسمها صدفة عجيبة، تجد نفسها فجأة في حياة أشهر مصفف شعر وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي، يدعى فؤاد مهران ويقوم بدوره خالد الصاوي.

وتتصاعد الأحداث في إطار مشوق ملئ بالمفاجآت، في ظل محاولات كشف تفاصيل حياة الفتاة صدفة وما يحيط بها من غموض، وهل سيقوم فؤاد مهران بالتعامل معها أو محاولة إيذاءها؟ خصوصًا إذا كان الأمر له علاقة بابنته الصغيرة، وسعيه لمعرفة ما الذي يجمع بين الابنة وصدفة، ولماذا تتدخل الأخيرة في حياتهم، وهل هناك أسرار خطيرة أصبحت على علم بها؟

أبطال وصناع مسلسل صدفة

يشارك في بطولة مسلسل صدفة سلوى خطاب، ميار الغيطي، رشدي الشامي، عصام السقا، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد، هشام منصور، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز، إنتاج شركة فانتدج.