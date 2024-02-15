مواعيد حلقة ١٤٨ من مسلسل قيامة عثمان التركي

القاهرة - محمد ابراهيم - ينتظر محبي وجمهور المسلسلات التركية ومسلسل “ قيامة عثمان” الحلقة ١٤٨ والمتوقع أن تكون مليئة بالأحداث المشوقة المليئة بالإثارة وفي هذا التقرير المُبسط سيرصد دوت الخليج الفني مواعيد المسلسل والحلقة

مواعيد مسلسل “ قيامة عثمان”

يُعرض مسلسل "عثمان "يوم الأربعاء أسبوعيًا على قناة ATV التركية، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا، وتُعاد حلقاته المدبلجة يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية على القنوات الفضائية العربية.

مسلسل قيامة عثمان

و إليكم ترددات القنوات الفضائية

ترددات القنوات الناقلة لمسلسل "عثمان" وقناة دوت الخليج الجزائرية:

**ATV على العرب سات:**

- تردد القناة: 12692.

- معدل الترميز: 27500.

- استقطاب عمودي.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

**قناة دوت الخليج الجزائرية على النايل سات:**

- التردد: 12034.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

**قناة دوت الخليج الجزائرية على العرب سات:**

- التردد: 11034.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ترددات القنوات الناقلة لمسلسل "عثمان" الحلقة 136:

**ATV على النايل سات:**

- تردد القناة: 10796.

- معدل الترميز: 27500.

- استقطاب أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

**ATV على العرب سات:**

- تردد القناة: 12692.

- معدل الترميز: 27500.

- استقطاب عمودي.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.