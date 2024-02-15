في يوم ميلاده.. أبرز تصريحات عبد الله مشرف وسبب اختيار لاسمه

القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف اليوم ميلاد واحد من أشهر نجوم الكوميديا والذي اشتهر وعرف بدوره في مسلسل عائلة ونيس، وهو الفنان عبد الله مشرف والذي ولد في مثل هذا اليوم 15 فبراير عام 1942.

نبذة عن عبد الله مشرف

وفنان مصري، اسمه بالكامل عبد الله محمد عبد الله، ولد يوم 15 فبراير لعام 1942م بحي السيدة زينب لأب كان يعمل مهندسًا في السكك الحديدية.

حصل على بكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1968م، ثم عُين في مسرح الطليعة وقدم العديد من المشاهد الصغيرة في بعض الأعمال المسرحية منها “عفاريت من ورق” و”الناس الطيبة” و”ليالي شهرزاد” و”الدندرمة”.

اضطر عبد الله مشرف بسبب عمل والده في طفولته للانتقال مع أسرته إلى المنصورة؛ ليعيش في فيلا حول ساحتها لدار عرض يجمع فيها أقرانه وأولاد عمه وأشقاءه؛ ليقلد لهم الشخصيات التي يشاهدها في الأفلام المعروضة بالسينما، أو أخرى يخلقها في خياله.

تصريحات عبد الله مشرف

وتحدث عن حبه للتمثيل منذ الصغر ومجموعه بالثانوية العامة وذلك أثناء استضافته في برنامج واحد من الناس، وعن وعلاقته بالراحلان أحمد زكي وعاطف الطيب

وقال: جبت 50% فى الثانوية العامة عام 64، ودخلت المعهد العالى للفنون المسرحية بعد حفظ مونولوج هامليت.

- تخرجت في المعهد العالي للتمثيل عام 68 وبعد التخرج دخلت الجيش وشاركت في حرب الاستنزاف

- اسمي الحقيقي عبد الله محمد عبد الله محمد، معقبًا: "أمي اسمها فاطمة علي مشرف فاخترت إسم مشرف عشان أسمي يكون موسيقي".

- بداية العمل مع الفنان محمد صبحي كانت في المسرح عبر مسرحية تخاريف، وحققت نجاحًا كبيرًا وتوالت الأعمال بعدها.

- انبهرت بالسينما لدرجة أني عملت سينما في البيت كنت بمثل فيها انا وأخواتى، وكنت بدخلهم بفلوس وكل يوم كنت بألف فيلم جديد.

- جبت في الثانوية العامة 50% وشاركت في حرب الاستنزاف

- طلعوا عليا اشاعة عندي جلطة بالمخ وقلتلهم جالي منين المخ.

- أنا راضي بحالي جدًا ومبسوط وبطلب من ربنا الستر بس.

- أحمد زكي فنان موهوب وقدمت معه "الهروب، والبيضة والحجر.

- المخرج الراحل عاطف الطيب قد اختارني لفيلم كتيبة اعدام في دور "فرج العرسة" الخاين، ولم أخاف من دور الشر لأنه كان دور مهم في الفيلم.

- بخاف أنام لوحدي وبمشي من غير فلوس في جيبي وكنت أقبض وأعطي فلوسي كلها لزوجتي وهي تعمل كل حاجة، وأنا عمري ما عملت عمل علشان الفلوس، ولازم أكون مقتنع بيه.

أبرز أعمال عبد الله مشرف

شارك عبد الله مشرف في العديد من الأفلام خلال مشواره أبرزها "الأبلة طمطم، شنطة حمزة، الباب يفوت أمل، سطو مثلث، كابتن مصر، صنع في مصر، واحد صعيدي، سمير أبو النيل، تتح، كلبي دليلي، جدو حبيبي، عمرو وسلمى 3، فاصل ونعود، الثلاثة يشتغلونها، اللمبى 8 جيجا، عسل اسود، كتيبة الإعدام، الهروب، كابتن هيما، جعلتنى مجرمًا" وعدد كبير من الأفلام.

أما المسلسلات التي شارك فيها عبد الله مشرف أبرزها "لمعى القط، الكيف، صد رد، بين السرايات، لهفة، فيفا اطاطا، الزناتى مجاهد، نونة المأذونة، مكتوب على الجبين، الحارة، اللص والكتاب، زهرة وأزواجها الخمسة، يوميات ونيس، تامر وشوقية، فارس بلا جواد، زيزينيا، حصاد الشر، أنا مش أنا، حافة الهاوية، أماكن في القلب، وغيرها.