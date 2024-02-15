قائمة مسلسلات رمضان 2024 كامله وجميع القنوات الناقلة

القاهرة - محمد ابراهيم - تزداد رغبة الكثير من الأفراد في معرفة قائمة مسلسلات رمضان 2024 المزمع عرضها على القنوات الرمضانية، سواء كانت درامية، كوميدية، تاريخية، أو اجتماعية.

وقد شهدت عمليات البحث ازديادًا في الآونة الأخيرة حول هذا الأمر، حيث تبقى أيام قليلة قبل بداية الموسم الرمضاني، ويرغب الكثيرون في معرفة المزيد حول البرامج المقبلة.

**قائمة مسلسلات رمضان 2024:**

1. مسلسل "الكبير أوي" من بطولة الفنان أحمد مكي.

2. مسلسل "الحشاشين" بطولة الفنان كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب.

3. مسلسل "المواطن الجزء الرابع" بطولة الفنان حمادة هلال وخالد سرحان.

4. مسلسل "صيد عقارب" بطولة الفنانة غادة عبد الرازق ورياض الخولي.

5. مسلسل "بيت الرفاعي" بطولة الفنان أمير كرارة وريم مصطفى وأحمد رزق.

6. مسلسل "العتاولة" بطولة الفنان أحمد السقا والفنانة زينة.

7. مسلسل "حق عرب" بطولة الفنان أحمد العوضي ووفاء عامر.

8. مسلسل "خالد نور وولده نور" بطولة الفنان شيكو وكريم محمود عبد العزيز.

**موعد شهر رمضان المبارك 2024:**

- موعد بداية شهر رمضان المبارك لعام 2024 يكون يوم الأحد الموافق 10 مارس.

- قد يستمر شهر رمضان المبارك حتى يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل لعام 2024.

- يتبقى على شهر رمضان المبارك 26 يومًا.

**القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان 2024:**

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، يتم الإعلان عن برامج المسلسلات عبر العديد من القنوات، ومن بين القنوات الناقلة للمسلسلات:

- مجموعة قنوات شبكة سي بي سي.

- مجموعة شبكة قنوات ON.

- قناة صدى البلد.

- قناة صدى البلد دراما.

- قناة القاهرة والناس 1.

- قناة القاهرة والناس 2.

- مجموعة قنوات dmc.

- قناة المصرية الفضائية.

- قناة الاولى الفضائية.

- قنوات النهار.

- شبكة قنوات MBC مصر.

- قناة MBC دراما.

- قناة المحور.

- قناة الحياة.