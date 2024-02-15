رامز قفل اللعبة.. ضحايا في برنامج الواقع الرمضاني الأشهر منذ سنوات

القاهرة - محمد ابراهيم - الجماهير المصرية تشعر بالفضول والتساؤلات حيال النسخة الجديدة من برنامج رامز في رمضان 2024، خاصة مع اقتراب شهر الصيام وانطلاق عروض المسلسلات والبرامج الحصرية على شاشات القنوات المصرية. برنامج رامز جلال حقق شهرة ونجاحًا كبيرين على مدى المواسم السابقة، مما يجعل الجمهور العربي ينتظر بشغف وترقب النسخة الجديدة وما ستقدمه من مفاجآت وتحديات.

فكرة ‎برنامج رامز جلال 2024

أوضحت بعض المصادر أن الفنان رامز جلال قد اختار مع فريق العمل اسم الموسم الجديد لأشهر برنامج مقالب عربي، وقد تم الاتفاق على تسميته (رامز قفل اللعبة)، وتتمثل فكرة البرنامج للموسم الرمضاني 2024 في استضافة بعض المشاهير من الممثلين والمطربين والرياضيين أو حتى صانعي المحتوى على وسائل التواصل، وتتم استضافتهم هذا العام في مدينة كبيرة للألعاب وبيت الرعب، وسوف يبدأ المقلب خلال تلك الزيارة للأكوا بارك حيث يتم الإيقاع بالضيف في الفخ ومن ثم ظهور رامز أمامه في النهاية.

موقع تصوير برنامج رامز 2024

وقع اختيار فريق عمل البرنامج والشركة المنتجة على إحدى مدن الألعاب المائية والملاهي في دبي لتكون مكان التصوير للبرنامج الجديد، وبهذا يغير رامز موقعه المعتاد للأعوام الأخيرة حيث اعتاد على اختيار مدينة الرياض لتصوير برنامجه الشهير، ليستبدلها هذا العام بمدينة دبي الرائعة.

ضيوف برنامج رامز جلال 2024

نشرت بعض الصحف السعودية عددًا من أسماء ضحايا البرنامج الذين تم اختيارهم لبرنامج رامز قفل اللعبة وكان أبرزهم كريستيانو رونالدو ومحمود كهربا ومحمد عبد المنعم وإمام عاشور وعمرو يوسف وغادة إبراهيم وعلي البليهني، وجاري استكمال تصوير بقية الحلقات استعدادًا لعرضه في شهر رمضان المقبل.

برامج رامز جلال

قدم رامز جلال خلال الأعوام الماضية منذ عام 2011 برنامجه الرمضاني بأفكار كثيرة، واستضاف العديد من المشاهير المصريين والعرب والأجانب، وهو في كل مرة يسعى لتقديم فكرة مختلفة تجعل وقوع الضحية في فخه أمرًا يسيرًا، ويستعين في أغلب الأحيان بأشخاص أو إعلاميين يقومون باستدراج الضيف للفخ.

وقد حازت بعض حلقات المشاهير على رضا الجماهير وأصبحت تريند الموسم وفازت بملايين المشاهدات على يوتيوب بعد نجاحها المدوي على شاشة مجموعة القنوات السعودية mbc وقناة mbc مصر، من هذه الحلقات حلقة نجم بوليوود الشهير شاروخان في برنامج رامز تحت الأرض عام 2017، وحلقة النجم أحمد السقا في برنامج رامز نيفر إيند عام 2023.

