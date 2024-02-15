نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم درويلة ايجي بست فيلم عمرو عبد الجليل.. ممكن تحمله من هنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لوحظ في الأيام الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بفيلم "درويلة" على جوجل، حيث يعتبر من أحدث أفلام الأكشن المُثيرة. يتميز الفيلم ببوستر دعائي غامض وقصة مثيرة، ويُشاهد الجمهور الذين تتجاوز أعمارهم 12 عامًا الفيلم في دور السينما منذ 6 فبراير 2024. حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا وإيرادات تجاوزت 100 مليون جنيه حتى الآن، ولقى إعجاب النقاد الذين وصفوه بتجربة فريدة تجمع بين الدراما والإثارة والتشويق والأكشن.

يشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، من بينهم الفنان عمرو عبد الجليل، وأيتن عامر، ومحمود عبد الغني، بالإضافة إلى لبنى ونس، وأبرام سمير، ومحمود علي ميزو. ويضم الفيلم أيضًا نخبة من الفنانين المميزين مثل نهال نور، ومحمود علي رزق، وكابتن إبراهيم صبحي. الفيلم من إخراج معوض إسماعيل وإنتاج محمد دياسطي.

قصة الفيلم درويلة

وقد صرح المخرج معوض أن معنى درويلة (لخبطة أو مشاكل)، يعني معناها مشكلة شاغلة دماغي، أو فيه حوار أو موضوع فيه مشكلة، كما أوضح ان الفيلم درامي بشكل أساسي وبعد بعض الأكشن وليس فيلم أكشن، وهو يحتوي على مشاعر عديدة، وتدور أحداث الفيلم حول تخطيط مجموعة من اللصوص لعملية سطو مسلح وسرقة ضخمة.

ويترأس هؤلاء اللصوص درويلة والذي يجسد شخصيته الفنان عمرو عبد الجليل، وتمر الأحداث بالعديد من المواقف الصعبة والتحديات لتنفيذ تلك السرقة، ويحاول الفنان محمود عبد الغني في دور الضابط أدهم التصدي لهذه العصابة وهو ضابط ذكي وذو قوة بدنية ضخمة، أما درويلة فهي شخصية تتمتع بالمهارة العالية والذكاء الحاد،

طريقة تحميل ومشاهدة فيلم درويلة ايجي بست

لعشاق أفلام الدراما والأكشن، يمكنك مشاهدة فيلم درويلة على موقع ايجي بست، كما يمكنك تحميل الفيلم ومشاهدته في وقت لاحق بالطرق التالية: أولًا قم بالدخول إلى موقع ايجي بست الأصلي عن طريق البحث على محرك البحث جوجل أو أي محرك بحث آخر عن الموقع، وبعد العثور عليه قم بالضغط على الرابط، ثم قم بكتابة فيلم درويلة في شريط البحث، سيظهر لك جميع تفاصيل الفيلم وسيكون لديك اختيار مشاهدة وتحميل قم بالضغط عليه، ثم اختر المشاهدة أو التحميل على الجهاز ومشاهدة الفيلم في وقت آخر، قد لا يظهر الموقع في بعض البلدان فعليك وقتها تحميل VPN لتتمكن من فتح الموقع، نتمنى لك مشاهدة ممتعة.