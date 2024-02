نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بن أفليك وجينفر لوبيز معًا في العرض الخاص لفيلم This Is Me... Now: A Love Story في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كان النجم بن أفليك حاضرًا للعرض الخاص للفيلم الجديد لزوجته النجمة جينفر لوبيز في مدينة لوس أنجلوس. ونقلت ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم الجديد، الذي طرح بعنوان This Is Me... Now: A Love Story، وهو من إنتاجات شركة أمازون برايم ويعرض عبر منصتها. وفي فقرات ما بين الأشواط، تفاجأ متابعي مباراة سوبر بول لكرة القدم الامريكية، بمجموعة من الاعلانات التجارية الجديدة لعدد من المنتجات ظهر بها أبرز فناني هوليوود. ونقلت ديلي ميل، الإعلانات الترويجي التي شارك بها عدد من النجوم، ومنهم بن افليك الذي ظهر برفقة صديقة مات ديمون في اعلان ترويجي لشركة دونتس شهيرة. يأتي ذلك بعد أن سبق وظهر النجم مات ديمون في لقطات جديدة من تصوير مشاهد فيلمه القادم، الذي يتعاون به مع النجم كيسي أفليك في دور البطولة. وظهر ديمون في لقطات جديدة من تصوير مشاهد الفيلم في مدينة ونيشستر التابعة لمدينة بوسطن، وكان برفقته كيسي أفليك الحاصل سابقًا على الأوسكار. تعاون جديد ويعتبر هذا الفيلم الجديد أحدث تعاون لمات ديمون مع عائلة أفليك، بعد أن سبق وظهر في بطولة فيلم AIR مع النجم بن أفليك، الشقيق الأكبر للممثل كيسي أفليك. وحاليًا يجري تصوير مشاهد الفيلم الجديد لديمون وكيسي، في مدينة بوسطون، على أن يتم طرحه للعرض في صالات العرض السينمائية خلال عام 2024 الجاري. فيلم AIR وكانت قد احتفل النجم بن أفليك بالعرض الخاص لفيلمه الجديد AIR، الذي يشارك في بطولته النجم مات ديمون، ضمن فعاليات مهرجان السينما SXSW في ولاية تكساس الأمريكية. ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من حضور بن أفليك للعرض الخاص للفيلم الجديد، الذي يجسد به بن أفليك شخصية مؤسس علامة نايكي الأمريكية العالمية الشهيرة. بن أفليك وجينفر لوبيز