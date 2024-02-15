نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشهر ضحايا برنامج رامز جلال رمضان 2024 على قناة mbc مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الكثير من المشاهدين برنامج الفنان رامز جلال في شهر رمضان من كل عام بترقب شديد منتظرين مقالبه الجديدة مع أشهر الفنانين والرياضيين في جميع المجالات، وقد لاقى العديد من النجاحات في مواسمه الماضية وعلى الجانب الآخر لاقى أيضًا الكثير من الانتقادات والمشاكل التي واجهته.

ولكن بغض النظر عن كل ذلك مازال البرنامج يلاقي النجاح، وقد تم الاستقرار على اسم (رامز قفل اللعبة)، وتساءل العديد من الأشخاص عن سبب تسميته بهذا الاسم، وعن تفاصيل البرنامج وهو ما سنذكره في السطور التالية.

برنامج رامز جلال رمضان 2024



سيتم تصوير برنامج رامز قفل اللعبة في دبي بدولة الإمارات في إحدى مدن الملاهي والتي تتضمن على أكوا بارك وبيت رعب، حيث يقوم رامز باستضافة العديد من نجوم الفن وصناع المحتوى والرياضيين في مدينة الملاهي ثم يقوم بنصب فخ المقلب وبعد ذلك يقوم بالظهور في النهاية، وسيتم عرضه كما هو معتاد على قناة MBC الفضائية بعد أذان المغرب.

وقد توقع البعض أن الاسم يدل على أنه سيكون الموسم الأخير لبرنامج مقالب رامز وأنه لم يعد لديه أفكار لمقالب أخرى، على الجانب الآخر فسر الاسم البعض الآخر أنه سيقوم باستضافة نجوم عالميين مشهورين مثل رونالدو وغيره من المشاهير، ويحضر مفاجآت ومقالب قوية جدًا لهذا الموسم، وقد عودنا الممثل رامز جلال بتقديم مواسم متعددة من مقالبه منذ عام 2011 في برنامج رامز قلب الأسد الذي لاقي رواجًا كبيرًا في مصر والدول العربية واستمرت مواسمه حتى الآن.

ضحايا برنامج رامز جلال رمضان 2024



نشرت بعض الصحف السعودية قائمة بأشهر ضحايا رامز جلال في موسمه الجديد في رمضان 2024 والذي يسمى رامز قفل اللعبة، ومن أهم الشخصيات التي تم ذكرها هو

لاعب كرة القدم الذي يحمل الجنسية البرتغالية كريستيانو رونالدو، وخاصة لأنه متواجد حاليًا في المملكة العربية السعودية.

اللاعب أحمد عبد القادر.

إمام عاشور لاعب النادي الأهلي.

ورضا عبد العال.

الحكم نور الدين.

وعبد الناصر زيدان الإعلامي الرياضي.

والمطرب محمود العسيلي.

والفنانة حنان مطاوع.

والفنان عمرو يوسف.

وغادة ابراهيم.

حتى الآن هؤلاء من تم تسريب أسمائهم، ومازال غيرهم المزيد.

رامز يقدم كل عام فكرة مختلفة لم يتوقعها الجمهور المتابع وهذا ما يزيد من حالة التشويق، وخلال الأيام القليلة القادمة يعلن رامز عن اسم البرنامج بشكل رسمي ويقوم بالترويج له.