رونالدو وميسي..اجور الفنانين مع رامز جلال رمضان 2024 على ام بي سي مصر

القاهرة - محمد ابراهيم - مع حلول شهر رمضان يترقب متابعي برنامج المقالب المعروف الذي يقوم بتقديمه الفنان والمقدم المصري رامز جلال، في الحقيقة ذلك البرنامج اشتهر بين الناس بابتكار الكثير من الحيل لخداع الضيوف وتسلية الجمهور فترات طويلة امتدت إلى خمسة عشر عامًا إلى أن أصبح البرنامج جزء مهم للغاية للمشاهدين، في الوقت الحالي ينتظر الكثير من الأشخاص موعد عرض برنامج ذلك الموسم.

حول برنامج رامز جلال

في تلك الفترة زادت معدلات البحث على محركات البحث على الإنترنت لمعرفة موعد البرنامج الخاص برامز جلال عام 2024 في رمضان الكريم، كما أن تداولت الكثير من الصور والأخبار التي أشارت بأن البرنامج سوف يكون بهذا الاسم “رامز قفل اللعبة” حيث انتشرت الصورة بشكل كبير على مختلق مواقع التواصل الاجتماعي وهذا يترتب عليه أثارة نقاشات عديدة عن مضمون المقلب الذي يفكر فيه رامز جلال.

الإعلان عن برنامج رامز جلال

على الرغم من انتشار هذه الصور والأخبار لكن حتى الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن برنامج رامز جلال الجديد ولكن يترقب الجمهور تفاصيل المقال على الإنترنت، في الحقيقة تمكن برنامج رامز جلال من تحقيق شهرة كبيرة على مدار السنوات السابقة وهو حقًا يتمتع بشعبية ضخمة ولذلك ينتظره المتابعين بشغف.

حيلة برنامج رامز جلال رمضان 2024

تتسم حيل رامز جلال بأنها غير متوقعة فهو يسعى دائمًا إلى خداع الضيوف وتورطهم في مواقف مضحكة وطريفة كما يتميز بالاثارة والتشويق وهذا جعله واحد من أهم وأبرز البرامج التي يترقبها الجمهور في شهر رمضان المبارك، بالطبع ينتاب الجمهور بعض الفضول للإطلاع على مضمون البرنامج هذا العام هل سوف يكون هناك فكرة جديدة غير متوقعة! أم ستكون ضمن الإطار الذي عرف به البرنامج.

من المحتمل أن يحمل البرنامج الكثير من اللحظات المثيرة والمفاجآت وقد يستحوذ على الساحة الترفيهية والإعلامية في شهر رمضان، يعتبر شهر رمضان مناسبة هامة لعرض أي من البرامج التلفزيونية أو الإعلانات للجمهور العربي.

تسريبات حول ضحايا برنامج رامز جلال 2024

التسريبات أشارت إلى أن الضيوف المحتملين هذا العام هما:

اللاعب أحمد عبد القادر.

عمرو يوسف.

امام عاشور.

هنادي مهنا.

محمود العسيلي.

حنان مطاوع.

أمير عيد.

هنا الزاهد.

غادة إبراهيم.