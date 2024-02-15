القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت وسائل التواصل الاجتماعي حديثًا حول اخر اخبار الحالة الصحية الفنان ‎ايمان البحر درويش وذلك بعد نشر ابنته أمنية صورة بدا فيها بحالة صحية متدهورة بعد أن فقد شعره والكثير من وزنه، وتزامن الحديث عن آخر أخبار الحالة الصحية للفنان القدير ايمان البحر درويش، مع جدل آخر بعد صدور حكم بالسجن المشدد لنجله إسلام.

اخر اخبار الحالة الصحية الفنان ‎ايمان البحر درويش



تعرض الفنان إيمان البحر درويش لأزمة صحية مفاجأة خلال الفترة الماضية ونقل على إثرها لإحدى المستشفيات ومن خلال تلك التطورات نذكر الآتي:

ظهرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي للفنان القدير إيمان البحر درويش وهو على فراشه وهو فاقد الوعي لأكثر من نصف وزنه، وملامحه متغيرة بشكل كبير وتظهر عليه أعراض المرض الشديد، الذي قيل عنه أنه نزيف في المخ.



وكان آخر ما كتبه الفنان إيمان البحر درويش قبل إعلان مرضه أزمته الصحية الأخيرة، وذلك على حساب الفيس بوك الخاص به “يا مصر لو على الموت أنا مت 100 مرة” وانقلبت وسائل التواصل الاجتماعي رأسا على عقب بعد نشر الصورة وتم تداولها بشكل كبير في الدقائق الأولى من نشرها علي حساب أمنية بحر داعين للنجم إيمان البحر درويش بالشفاء العاجل.



اخر أخبار الحالة الصحية للفنان إيمان البحر درويش



تداولت وسائل التواصل الاجتماعي شائعات بتدهور صحة الفنان إيمان البحر وذلك بشأن صورته الأخيرة، حيث كشفت أمنية إيمان البحر درويش تفاصيل مرض والدها بعدما نشرت صورته، إذ قالت في مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” إن والداها مريض منذ عامين، مشيرة إلى أنه موجود في منزله وليس في المستشفى، وأضافت أمنية درويش أنها غير مسؤولة عن أي شخص يدلي بأي تصريحات عن والدها، وقد أكدت أن والدها حالته مستقرة وقالت أنه بخير بخير.

إلا أن تعرض الفنان إيمان البحر لأزمة صحية العام الماضي ودخوله العناية المركزة وانتشار صورته وهو مريض هي ما أدت إلى صدمة كبيرة في الأوساط الفنية والشعبية وخاصة لمحبينه مما أدى إلى كثرة التساؤلات عن حالته خاصة أن الصورة دلت أن حالته الصحية متدهورة للغاية.