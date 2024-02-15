تعرف على شخصية محمود الليثي في مسلسل "المعلم"

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان محمود الليثي تصوير مشاهده في مسلسل "المعلم "والذي من المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل، ويجسد دور صديق الفنان مصطفى شعبان خلال أحداث عمل المسلسل.

مسلسل "المعلم"

مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان تدور أحداثه في اطار شعبى إجتماعي، ويقدم مصطفى خلالها شخصية تاجر سمك، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها، بينما تجسد الفنانة سهر الصايغ دور زوجته ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاحات كبيرة في هذا الموسم الرمضاني.



نجوم مسلسل "المعلم"

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، ويضم نخبة من ألمع نجوم الفن أبرزهم هاجر أحمد، سهر الصايغ، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، منذر رياحنة، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، إنتصار، ومن تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

طرحت الشركة المنتجة منذ قليل، البرومو الرسمي لمسلسل “المعلم” للنجم مصطفى شعبان، والمقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني 2024.

وظهر خلال البرومو التشويقي الفنان مصطفى شعبان كتاجر سمك يتعرض لعدة صعوبات تقلب حياته رأسًا على عقب، ويردد بعض العبارات، منها: “الدنيا قلبه وشها معايا وصدرت وشها الناشف، وفي يوم وليلة اتبدلت الأحوال، اللي جاي طلق حي”.

بـ كاجوال في "سوق السمك".. watch it تطرح البوستر الرسمي لـ "المعلم"

وفي وقت لاحق، طرحت منصة watch it، البوستر الدعائي الرسمي لـ مسلسل «المعلم»، والذي يخوض بطولته الفنان مصطفى شعبان، والمقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المُقبل 2024، والذي يعد بمثابة عودة لمصطفى للدراما الشعبية مرة أخرى.

وظهر الفنان مصطفى شعبان على البوستر الرسمي بستايل مختلف قليلًا، حيث ظهر بملابس “كاجوال” بذقن ثقيل، وكوفية وتيشرت، حيث يجسد شخصية معلم في سوق السمك.