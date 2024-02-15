نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز كافة التذاكر المتاحة لمسرحية توم هولاند الجديدة "روميو وجولييت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفدت كافة التذاكر المتاحة لعمل المسرحي الجديد للنجم توم هولاند والذي يقتبس من قصة الروائي الشهير وليام شكسبير.

ووفق ديلي ميل، بيع ما يصل لـ 60،000 تذكرة من التذاكر المطروحة للعرض المسرحي المقتبس من رواية روميو وجولييت.

بعد الإعلان مباشرة عن المشروع الفني الجديد له، رصدت حالة غير مسبوقة من الحجز المسبق لتذاكر حضور أحدث الاعمال المسرحية للنجم الشاب توم هولاند نجم أفلام الرجل العنكبوت ضمن عالم مارفل السينمائي.

ووفق صحيفة ديلي ميل، كان قد أعلن هولاند عن مشاركته في بطولة العمل المسرحي روميو وجولييت ضمن عروض مسرح الويست إند بلندن.

وحتى الآن بلغ ما تم تقديمه من طلبات حجز مسبق لتذاكر العرض، نحو 50 ألف طلب.

ومؤخرًا قام الممثل الشاب توم هولاند بالرد للمرة الأولى على شائعات انفصاله عن حبيبته الممثلة الشابة زنديا، في ظهوره الأخير ضمن مراسم توزيع جوائز اختيار النقاد.

ووفق صحيفة ديلي ميل، خلال إجرائه للقاءات على السجادة الحمراء، قال توم هولاند ان كل ما يتردد من حديث عن الانفصال غير صحيح.

هجوم كبير

ذلك بعد أن واجهت شركة ستديوهات مارفل هجوم كبير من الجمهور، بسبب ضعف فيلم The Marvels، الذي طرح ضمن عالم مارفل السينمائي.

ووفق ديلي ميل، الفيلم حتى الآن حقق أسوأ افتتاحية تشهدها مارفل في شباك التذاكر، بحصده ايرادات قدرت فقط بـ 47 مليون دولار محليًا في الولايات المتحدة.

والآن أصبحت مارفل متهمة بالكذب بعد ترويجها للفيلم على أنه الفيلم رقم 1 على مستوى العالم بالكذب، وكان رد الجمهور على تغريدة بهذا الشأن شديد الغضب.

توقعات تتحقق

وكانت قد ظهرت توقعات صادمة حول تنبات ما سيحققه فيلم The Marvels من إيرادات في افتتاحيته بقاعات السينما بهوليوود، ليعزز من الازمة التي تعيشها ستديوهات مارفل بعزوف المشاهدين.

ووفق ديد لاين، كشفت توقعات الخبراء، أن الفيلم من المحتمل أن يحقق إيرادات افتتاحية أقل من 60 مليون دولار، وهو معدل غير مسبوق من التراجع لأفلام مارفل الجديدة.