أحمد مكي يتصدر التريند بسبب ”الكبير أوي 8”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 فبراير 2024 11:25 صباحاً - تصدر أسم الفنان أحمد مكي محركات البحث جوجل وذلك في الساعات الماضية بعد طرح البوسترات الرسمية للجزء الثامن من المسلسل ومن المقرر ان يعرض المسلسل في السباق الرمضاني لهذا العام .

أبطال مسلسل الكبير الجزء الثامن

وشارك في بطولة المسلسل كلا من: أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم، إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

ويشهد الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي 8 حمل مربوحة زوجة الكبير، والتي تجسد شخصيتها الفنانة رحمة أحمد، فضلًا عن قيادة حزلقوم عصابة لاكاسا دي بابل واعتمدت مشاهد البرومو على قيام الأبطال بتقليد عدد من الأعمال الأجنبية، منها: فيلم barbie، وفيلم the mask، ومسلسل la casa de papel، ولكن بشكل كوميدى، فضلًا عن ظهور شيماء سيف وصفاء الطوخي كضيوف شرف.