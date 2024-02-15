نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلقيس: قصة اليسا مؤثرة للغاية.. وسأتحدث عن أخطائي وعيوبي يومًا ما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأت الفنانة بلقيس النجمة اللبنانية اليسا على فيلمها الوثائقي الذي قدمته على نتفلكس، ووصفته بالقصة المؤثرة للغاية معللة السبب بأنها قصة فنانة مثلها.

بلقيس تتحدث عن إليسا

وقالت بلقيس أثناء ظهورها في برنامج سينماتك على SBC أن لديها الكثير من الصفات المشتركة مع اليسا، وأكدت أن كلاهما مقربتان من بعضهما البعض.



أما عن سؤال هل تريد أن تقدم سيرة حياتها بوثائقي، قائلة:" ليه لأ، ليس لدي مشكلة في عمل مسلسل وثائقي عن سيرتي الذاتية، وأكدت أنها ستكون مستعدة أن تكون صادقة تمامًا وجريئة".



واشارت إلى أنها ستخبر الكثير عن التفاصيل التي لم تخبرها من قبل، بل ربما ستتحدث عن أخطاء إرتكبتها وعن عيوبها.

"شذكرك بيا"

وفي سياق آخر طرحت النجمة بلقيس أحدث أعمالها الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "شذكرك بيا" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، حيث شاركت "بلقيس" جمهورها بمقطع من الأغنية.

عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بتعليق قالت فيه:" أغنية شذكرك بيا من كلمات حازم جابر، ألحان مصطفى الربيعي، توزيع حسام الدين ".

تعليقات الجمهور على أغنية بلقيس فتحي

وفور مشاركة الأغنية نالت الأغنية على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات بنت عدن غير، يا سلام عليك، الف مبروك، بالتوفيق دايما ً، الأغنية روووعة، وغيرها من التعليقات.

كلمات الأغنية

كلمات أغنية "شذكرك بيا "

اجيت تشوف دمعاتي

تتشمت لك شوية

قلي شذكرك بيا

وانا الجنت منسية

اجيت تشوف دمعاتي

تتشمت لك شوية

من تلقاني مكسورة

ليل نهار مقهورة

تتوضح لك الصورة

الملامح جنها مو هيا

بلكي اتوسل بقلبك

واندم وامشي بدربك

وابجي وارجع لحبك

واريد شوية حنية

قلي شذكرك بيا

وانا الجنت منسية

بيا حبك اشسوى

اتنفس صرت قوة

بلوة وانت مو يمي

ومن وياي هم بلوة

بيا حبك اشسوى

اتنفس صرت قوة

بلوة وانت مو يمي

ومن وياي هم بلوة

بعشرتي وياك ندمانة

روحي وردة ذبلانة

حسني أنا انسانة

حبي الك مو نزوة

عليا تدور الحجة

منك بعد شترجى

انت تغيرت فجاة

وقلبك صار مو هوا

قلي شذكرك بيا

وأنا الجنت منسية.