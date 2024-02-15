نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024..عفاف شعيب والدة حسن الرداد في "محارب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تخوض الفنانة عفاف شعيب السباق الرمضاني المقبل بمسلسل محارب، حيث تظهر بشخصية والدة حسن الرداد خلال أحداث المسلسل وتتطور العلاقة بينهم.

أحداث مسلسل “ المحارب ”



تدور قصة مسلسل محارب في إطار اجتماعي شعبي، يجسد خلاله حسن الرداد سائق الميكروباص عزيز محارب من أصل صعيدي، ويدخل في العديد من الأزمات مع تتابع الأحداث، بينما يلعب أحمد زاهر دور محامي بالعمل..

أبطال مسلسل “ محارب ”



يشارك في بطولة مسلسل “ محارب ” الفنان حسن الرداد والفنان ماجد المصري والفنانة سلوي عثمان والفنان أحمد زاهر والفنانة منة فضالي والفنانة نيرمين الفقي والفنانة ملك أحمد زاهر وغيرهم من الفنانين.

آخر أعمال عفاف شعيب



يذكر أن آخر أعمال عفاف شعيب كانت حكاية مريم، التي جاءت ضمن حكايات مسلسل زي القمر 2، وعُرضت في 2021، وشارك في بطولة العمل رشا مهدي، سلوى عثمان، إسلام حافظ، والطفلة ريم عبدالقادر، وكانت الحكاية من تأليف أحمد أنور وأحمد عبدالجواد وإخراج معتز حسام، وايضا شاركت في مسلسل بعنوان زي القمر الجزء الثاني، وشاركها في العمل مجوعة من الفنانين، أبرزهم: أحمد حلاوة، درة، صابرين، أيتن عامر، محسن منصور، لبنى ونس، تيام قمر، ليلى عز العرب، عابد عناني، بتول الحداد، والعمل من إخراج شيرين عادل، وعُرض عام 2021، تناول العمل العديد من القصص، مثل حكاية غالية، عن حياة فتاة تدعى غالية تعزف وتدرس الموسيقى، وتتزوج بطريقة مختلفة بعد تأخرها في الزواج وتتعرض لمشاكل عديدة.