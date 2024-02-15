فن ومشاهير

28 فبراير..تعرف على تفاصيل حفل علي الحجار بساقية الصاوي

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القاهرة - محمد ابراهيم - يحيى الفنان علي الحجار حفل غنائي قريبًا نهاية الشهر الجاري بساقية الصاوي، ومن المتوقع أن يقوم بغناء باقة من أبرز أغانيه الحديثة والقديمة.

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ما هى تفاصيل حفل علي الحجار؟

 

سيكون الحفل بساقية الصاوي بمسرح عبد المنعم رياض الصاوي، وذلك يوم الأربعاء 28 فبراير في تمام الثامنة مساءً.

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آخر أعمال الفنان على الحجار
 


جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان علي الحجار كانت أغنية “ من فوقنا من سابع سماء” والتي حازت على إعجاب الجماهير.

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كلمات أغنية “من فوقنا من سابع سماء” كالآتي:
 


وجاءت كلمات الأغنية كالآتي: "الأرض أرض علمها حر واسمها فلسطين، الله يعينكم على الطريق والنصر جاي أكيد، كلمتنا واصلة للسما ومسموعين، همتنا بتزيد بالدعا فا مرددين، حالفين لترجع أرضنا قولوا آمين، كلمتنا واصلة للسما ومسموعين، همتنا بتزيد بالدعا فا مرددين، حالفين لترجع أرضنا قولوا آمين".

 

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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