نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح الإعلان التشويقي الرسمي لحفل جوائز الأوسكار 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الإعلان التشويقي الرسمي لحفل جوائز الأوسكار بمشاركة مقدم الحفل المذيع الشهير جيمي كيميل، ومستوحى من عدد من الأعمال البارزة المرشحة.

ونقلت ديلي ميل، الإعلان التشويقي الرسمي لحفل الجوائز المقرر انطلاقه بتاريخ 10 مارس المقبل من عام 2024.

ورغم استبعادها من خانة ترشيحات أفضل ممثلة في دور رئيسي، كانت النجمة مارجو روبي ضمن الحاضرين في حفل غداء ما قبل الأوسكار، بحضور كوكبة من نجوم ونجمات هوليوود.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من حضور مارجو للحفل بإطلالة أنيقة، في الوقت الذي كان قد ترشح به عدد من ابطال فيلمها باربي للجوائز هذا العام.

مشاريع قادمة

وقريبًا تجتمع النجمة مارجو روبي بالنجم كولين فاريل في مشروع سينمائي جديد يطرح بعنوان A Big Bold Beautiful Journey في أول تعاون سينمائي بين الثنائي.

ووفق صحيفة ديلي ميل، المشروع سيكون أول عمل سينمائي لمارجو روبي بعد تجربتها الناجحة مع فيلم باربي.

تجربة إنتاج أولى

وسيجمع قريبًا تعاون على مستوى الانتاج السينمائي، بين الشركة التابعة للنجمة مارجو روبي وشركة الإنتاج التابعة للنجم براد بيت، بعد حصول الشركتان على حق صناعة عمل سينمائي يكون نسخة جديدة للفيلم الكلاسيكي The Thin Man الذي طرح عام 1934.

ووفق ديلي ميل، النسخة الجديدة من الفيلم ستقدم، صورة عصرية للرواية التي استوحت منها أحداث الفيلم الكلاسيكي وتحمل العنوان نفسه، للكاتب داشيل هاميت.

وحتى الآن لا توجد أنباء عن نية أي من براد بيت أو مارجو روبي للمشاركة في الفلم بأدوار البطولة.