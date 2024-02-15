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جوائز مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية دعمًا للمواهب الشابة

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أحمد جودة - القاهرة - يشارك قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية جوائز مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية دعمًا للمواهب الشابة.

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جائزة الوثائقية

 

في إطار حرص قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على دعم المواهب المصرية الشابة، وبالتعاون مع المركز القومي للسينما، يعلن القطاع منح جائزة باسم "الوثائقية" للفيلم الفائز بالمركز الأول في مسابقة أفلام الطلبة التي تشهدها الدورة الـ25 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصرة.

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تفاصيل الدورة الـ25 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصرة 

 

 المقرر إقامتها خلال الفترة من 28 فبراير إلى 5 مارس من هذا العام 2024، هذه الخطوة التي تتواكب مع اليوبيل الفضي للمهرجان في دورته الـ25، تأتي تناغمًا مع الاهتمام الدائم الذي توليه الدولة المصرية بالشباب، حيث يتكفل قطاع الإنتاج الوثائقي في شركة المتحدة للخدمات الإعلامية بإنتاج فيلم وثائقي للفائز في المسابقة، وتوفير كل الإمكانات الداعمة من أجل خروجه إلى النور، وعرضه على شاشة قناة "الوثائقية".

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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