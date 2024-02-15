وفاة الفنان علي خليفة.. (تفاصيل)

القاهرة - محمد ابراهيم - رحل عن عالمنا اليوم، الفنان علي خليفة،، حسبما أعلن الفنان منير مكرم، عبر حسابه على موقع "فيسبوك "قائلًا: "الفنان علي خليفه الأستاذ والمعلم الدوام لله الصلاة في مسجد الرحمن الرحيم".

آخر أعمال علي خليفة



وكان آخر أعمال علي خليفة مسلسل" ابو العروسه "بطولة الفنان سيد رجب، والفنانة سوسن بدر، وأحمد صيام، مدحت صالح، نرمين الفقي، صفاء الطوخي، ولاء شريف، محمود حجازي، محمد عادل، كارولين عزمي رانيا فريد شوقي، أماني كمال، وفاء صادق، نور محمود، ومسلسل "أبو العروسة 3" من تأليف وإخراج هاني كمال.

معلومات عن الفنان علي خليفة



علي خليفة هو ممثل ومخرج مصري بدأ نشاطه الفنى فى الثمانينيات وأدى أدوارًا صغيرة في السينما والتليفزيون ومن المسلسلات التى عمل بها "الرجل والحصان و"شرف فتح الباب"، كما عمل كمخرج منفذ لمسلسل "الخروج من المأزق"" عام 1996.