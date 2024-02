طرح البوستر الترويجي الرسمي لفيلم Love Sex Dhokha 2

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح البوستر الترويجي الرسمي للفيلم الهندي الجديد Love Sex Dhokha 2، الذي سيكون من إخراج ديباكار بانيريج.

ووفق إنديا توداي، الفيلم تحدد رسميًا موعد لعرضه بصالات العرض الهندية، بتاريخ 19 إبريل المقبل.

أعمال قادمة في بوليوود

أيضًا طرح الإعلان الترويجي الأول للفيلم الجديد للنجمة بهومي بدنكار، بعنوان Bhakshak، والذي تنتجه شبكة نتفليكس.

ونقل إنديا توداي الإعلان الترويجي الأول للفيلم، الذي تجسد به بهومي شخصية صحفية تحقق في جرائم ترتكب ضد الفتيات في الهند.

وكانت تحدثت الممثلة بهومي بدينكار عن اسباب اختيارها لأداء دور البطولة في الفيلم الجديد Thank You For Coming، والذي يعد أحدث عمل تؤدي به دور البطولة المطلقة.

ووفق إنديا توداي، الفيلم الذي طرح للعرض بتاريخ 5 أكتوبر الماضي، أدت به بهومي دور البطولة الرئيسي، كونها أرادت تعزيز مساهمة النساء في أدوار البطولة الرئيسية في بوليوود.

الفيلم يضم في بطولته مجموعة من أبرز نجمات بوليوود، ومنهم شيهناز جيل وكوشا كابيلا وشيباني بيدي ودولي سينغ.

احتفال بالعرض الخاص

وكانت قد احتفلت بوليوود بالعرض الخاص لفيلم Thank You for Coming، بحضور صناع الفيلم وعدد من أهم نجوم السينما في بوليوود.

ونقل موقع انديا توداي، لقطات من العرض الخاص، الذي كان بحضور شيهناز وسيدهارث مالهوترا، والنجم الهندي القدير أنيل كابور.

وطرح الفيلم للعرض بداية من 4 أكتوبر الماضي، وشارك في بطولته كوشا كابيلا وبهومي بيدنيكار وهو من إخراج كاران بوولاني.