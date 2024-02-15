نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. فيلم "حب البنات" يتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر فيلم "حب البنات "محرك البحث "جوجل، وذلك بعد عرضه أمس في أحد السينمات، بمناسبة الاحتفال بيوم عيد الحب.



ويذكر ان فيلم حب البنات دارت أحداثه حول ثلاث أخوات غير شقيقات يضطررن بعد وفاة والدهن للعيش معًا في منزل واحد لمدة عام حتى يحصلن على الميراث حسب وصية والدهن، وكان لكل واحد منهم قصة مختلفة عن الآخر ندى فتاة رقيقة المشاعر وتكره الوحدة، بينما غادة معيدة في الجامعة وتكره الرجال متأثرة بوالدتها، أما رقية فقد عاشت حياتها كلها في إنجلترا، وجاء أبطال الفيلم: ليلى علوي، حنان ترك، هنا شيحة، أحمد برادة، أحمد عز، أشرف عبد الباقي، والعمل من تأليف نهاد عبد العزيز محمود، وإخراج خالد الحجر.

آخر أعمال الفنانة “ ليلى علوي”



وكان آخر أعمال« ليلى علوي» هو فيلم« شوجر دادي » وشاركها البطولة الفنان «بيومي فؤاد»، وتامر هجرس، وحمدي الميرغني ومصطفى غريب ومحمد محمود، وغيرهم، ومن إخراج محمود كريم، والتأليف لؤى السيد، دارت أحداث فيلم «شوجر دادي» للفنانة ليلي علوي في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأسًا على عقب.

أحدث أعمال ليلي علوي



ومن ناحية أخرى، استأنفت الفنانة ليلى علوى تصوير فيلمها الجديد "جوازة توكسيك" فى مدينة الغردقة، وذلك بعد تصوير يومين فى أحداثه بالقاهرة الشهر الماضى، والعمل بطولة ليلى علوي، بيومى فؤاد، نسرين طافش، محمد أنور، ملك قورة، تامر هجرس، ومن تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

وايضًا تستعد ليلى لبدء تصوير أحدث أعمالها السينمائية، فيلم «المستريحة»، خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لعرضه العام الجاري، فيلم «المستريحة» هو التعاون الأول بين الفنانة ليلى علوي والمخرج عمرو صلاح، الذي سبق وقدم العديد من الأعمال منها: «قلب أمه، وديدو، وزومبي، وجروب الماميز، وألف حمد الله على السلامة، ونصي التاني، كما ينتظر، خلال الفترة المقبلة، عرض فيلمه الجديد، الذي يحمل اسم «عاشق»، وهو من بطولة أحمد حاتم، وأسماء أبو اليزيد.

أحداث فيلم "مقسوم" للنجمة ليلى علوي



تدور أحداث الفيلم حول 3 صديقات كان لديهن فرقة موسيقية في التسعينيات تدعى "أميتشي" وهي كلمة إيطالية تعني أصدقاء، لكنهن افترقن لمدة 30 عاما، وبسبب شاب وفتاة قررا في الاحتفال بفندق في أسوان أن يعيدا هذه الفرقة للأضواء من جديد.



أبطال فيلم "مقسوم"



فيلم "مقسوم" من بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن، عمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج كوثر يونس، يظهر في الفيلم عدد من ضيوف الشرف منهم سيد رجب وتامر حبيب ومحمد ممدوح والمخرج هاني خليفة وثراء جبيل والمخرج معتز التوني.