فيلم Madame Web يحصد تقييمات سيئة من النقاد

القاهرة - محمد ابراهيم - تعرض الفيلم الجديد للنجمة داكوتا جونسون Madame Web لانتقادات لاذعة من النقاد، بعد طرحه ضمن عالم سبايدر مان من انتاج سوني.

ووفق صحيفة ديلي ميل، الفيلم حصد نسبة تقييم ضعيفة للغاية على منصة "الطماطم الفاسدة"، وفق أراء النقاد بما لا يتجاوز الـ 18%.

وكانت قد بدأت النجمة داكوتا جونسون حملتها الترويجية لفيلمها الجديد المنتظر الذي تقتحم به رسميًا عالم مارفل السينمائي، ويطرح بعنوان Madame Web.

وانطلاقة الحملة الترويجية كانت من خلال حضورها كضيفة في برنامج التوك شو The Tonight Show مع مقدم البرامج الشهير جيمي كيمل للحديث عن الفيلم.

وتحدثت النجمة داكوتا جونسون عن تجربة مشاركتها في بطولة فيلم Madame Web الجديد ضمن عالم مارفل السينمائي، وتحديدًا عالم الرجل العنكبوت.

ووفق ديد لاين، قالت داكوتا في حديثها عن تجرب العمل في الفيلم وتقديم شخصية نسائية تمتلك قدرات الرج العنكبوت، كان أمر في غاية الصعوبة.

وأوضحت في تصريحاتها للموقع أن الأمر كان يتعلق بتجربة العمل في الفيلم الجديد عبر تجهيزات التصوير بتقنية CGI، وسط الشاشات الزرقاء.

تفاصيل عن الفيلم

والنسخة الجديدة من الفيلم، هي نسخة معادة من عمل سينمائي حمل العنوان نفسه طرح في عام 2000.

والنسخة الجديدة من الفيلم، تضم في بطولتها مجموعة مميزة من الفنانين، بجانب شون بن وداكوتا جونسون، هم نجمة افام حرب النجوم ديزي ريدلي، وماركز آي جونزاليس.

مشاريع قادمة

وحاليًا، تواصل النجمة داكوتا جونسون تصوير مشاهد فيلمها الجديد الذي تشتق أحداثه من عالم مارفل السينمائي، ويطرح بعنوان Madame Web.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير مشاهد الفيلم في مدينة بوسطن الأمريكية، بمشاركة عدد من أبطال العمل.

تفاصيل عن العمل

وفيلم Madame Web، هو عمل سينمائي جديد مستوحى من القصص المصورة الخاصة بعالم الرجل العنكبوت "سبايدر مان".