طرح البوسترات الرسمية لمسلسل "مسار إجباري" ( صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الشركة الممتحدة للخدمات الإعلامية البوسترات الرسمية لمسلسل مسار إجباري، وتصدر كل بطل بوستر خاص به، ومن المقرر أن يتم طرح المسلسل خلال موسم رمضان المقبل.

أحداث مسلسل “مسار اجباري”



تدور أحداث مسلسل «مسار إجباري» في إطار إجتماعي تشويقي، ويسلط العمل الضوء على شاب يسعى من أجل تحقيق حلمه ولكنه يواجه العديد من الصعاب والتحديات، ويتألف مسلسل «مسار إجباري» من 15 حلقة فقط.

أبطال مسلسل مسار إجباري



يشارك في بطولة مسلسل «مسار إجباري»، كل من عصام عمر وأحمد داش وصابرين، وبسمة، وياسمينا العبد، ومي الغيطي، ورشدي الشامي، وجوري بكر، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج نادين خان.



القنوات الناقلة لمسلسل “مسار اجباري”



ويتنافس أمام مسلسل «مسار إجباري» عدد كبير من الأعمال الدرامية والتي اقترب عددها نحو 40 مسلسل متنوعين ما بين الأعمال الإجتماعية والكوميدية والتاريخي.حيث يعرض مسلسل «مسار إجباري» على مختلف من القنوات الفضائية وهي ON وCbc وdmc، بالإضافة إلى منصتي «واتش ات» و«شاهد».