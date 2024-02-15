الليلة.. فراشة الفلوت رانيا يحيى تحيي حفل عيد الحب ببيت السحيمي

القاهرة - محمد ابراهيم - تحيي الفنانة الدكتورة رانيا يحيي حفل عيد الحب اليوم، ببيت السحيمي التابع لصندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، حيث دعا الفنان بلال الشيخ مدير القصر فراشة الفلوت لتلتقي بجمهورها من خلال هذا الحفل المقام اليوم الخميس ١٥ فبراير الساعة الثامنة مساء، والدعوة عامة ليجتمع الجمهور علي نغمات آلة الفلوت وفي عبق التاريخ فى هذا المكان الاثري العريق.

تفاصيل الحفل



يشارك رانيا في الحفل الدكتور تامر بدران علي البيز جيتار والدتور شريف صلاح علي البيانو والدكتور هاني زين علي الات الإيقاع والفنان راجي كمال علي القانون والفنان شريف عزت علي الطبلة والفنان سيف هيثم علي الجيمبي

ما تستضيف رانيا موهبتين موسيقيتين الشابة السوبرانو نور اشرف وعازف الساكس والترومبيت زياد الرفاعي، وسوف تقدم رانيا باقة من اجمل أغنيات الحب من الالحان العذبة والمعبرة عن الحب والعشق والتي نسجت ارق المشاعر في وجدان المصريين والعرب وكذلك عدد من الأغنيات العالمية الغربية التي تغوص في معاني الحب بالحانها التي تداعب قلوب المستمعين.

معلومات عن رانيا يحيي



يذكر ان رانيا يحيي هي عميد المعهد العالي للنقد الفني باكاديمية الفنون، وعضو المجلس القومي للمرآة والحاصلة علي جاىزة الدولة للتفوق في الفنون لعام ٢٠٢٣ ولها باع كبير في العمل الثقافي وكرمت في العديد من المحافل والموتمرات والمهرجانات الدولية في مصر وخارجها.