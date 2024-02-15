رمضان 2024..منصة watch it تطرح البوستر الرسمي لمسلسل "حق عرب"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت المنصة الرقمية "watch it" البوستر الرسمي لمسلسل "حق عرب" بطولة أحمد العوضي استعداد لطرحه خلال موسم رمضان، وتصدر أحمد العوضي البوستر، برفقة رياض الخولي، ووفاء عامر، ودينا فؤاد، ووليد فواز.

مسلسل “حق عرب”



مسلسل "حق عرب" تدور أحداثه في إطار أكشن رومانسي شعبي، ويناقش من خلاله العديد من الصراعات، ومن المقرر أن يتم عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2024، ويجسد أحمد العوضي خلاله دور تاجر خشب، ويمر في حياته بالعديد من المواقف الصعبة وتتوالى الأحداث في إطار الاثارة والرعب، وتقوم حلا شيحة بالبطولة النسائية أمام العوضي.



أبطال مسلسل “حق عرب”



“حق عرب” يضم مجموعة من نجوم الفن أبرزهم أحمد العوضي، حلا شيحة، رياض الخولي، ميريهان حسين، وفاء عامر، وليد فواز والمسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق



آخر أعمال أحمد العوضى





عرض مؤخرا للفنان أحمد العوضى فيلم "الإسكندرانى" الذى يسجل أولى بطولاته المطلقة فى السينما، والعمل من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك فى بطولته زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، عصام السقا، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فنى صبرى السماك مونتاج عمرو عاكف.



قصة فيلم الإسكندراني





وجسد أحمد العوضي شخصية بكر الإسكندراني مُلاكم مراهنات والده يدعى علي الإسكندراني، معلم في سوق السمك، يعيش قصة حب مع ابنة حي الأنفوشي الذي يشهد أحداث الفيلم، وتدعى قمر، تجسدها الفنانة زينة، فيضطر لسرقة أموال من خزينة والده لتحقيق أحد أحلامه بالمكسب السريع، لكنه يتعرض للسرقة ويصفعه والده ويطرده من حياته، ليسافر إلى إيطاليا وينضم للمافيا هناك، ويعود بثروة كبيرة ليهدم حياة والده وكل المقربين منه تمامًا، لكنه ينال عقابه بالموت على يد أقرب الناس له.