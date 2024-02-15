نانسي صلاح عن دورها في مسلسل "حدوتة منسية": تعلمت من ريناد ألا استسلم

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الفنانة نانسي صلاح، عند دورها في مسلسل "حدوتة منسية "الذي يعرض حاليًا على شاشة dmc، قائلة أن مسلسل “حدوتة منسية”بشكل عام لذيذ وخفيف على قلبها جدًا.



وأكدت نانسي على أن شخصية "ريناد" بالنسبة لها إختبار صعب؛ لأنها بعيدة عن شخصيتها تمامًا، مُضيفة:" تعلمت من ريناد أن لا أستسلم لأي أحداث سلبية تدور من نحو أو أي شخص يحاول أن يأخذ مني شيء ملكي على العكس فأنا أحارب وأحصل على ممتلكاتي وبعد ذلك نتحدث".

ابطال مسلسل حدوتة منسية



ويذكر أن مسلسل "حدوتة منسية" 30 حلقة من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد

والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين، ويعتبر أحد أهم المسلسلات التى تقدمها شركة "فانتدج "التى تستعد لتقديم عدد من المسلسلات التلفزيونية والأفلام السينمائية والبرامج المميزة خلال الموسم الحالي.

ويُعد مسلسل "حدوتة منسية" أول تجربة إخراجية للمخرج الشاب محمد محى الدين، وديكور عمرو دراج، كما يعد أول البطولات المطلقة للفنان أحمد فهيم، حيث يظهر فيهم بشخصية تدعى "خيرى" وهى شخصية شريرة، كما تقدم سوسن بدر جانبًا إنسانيا بالشخصية التي تقدمها

أحداث مسلسل حدوتة منسية



جدير بالذكر أن العمل مسلسل اجتماعي أسري يناقش العديد من القضايا خلال الأحداث من بينها التضحية التي تقدمها الأم لأبنائها ومدى انعكاسها عليهم بالسلب.