المداح 4 الكبير أو ي 8.. مواعيد مسلسلات رمضان 2024 القنوات الناقله لها

القاهرة - محمد ابراهيم - يقترب شهر رمضان الكريم لعام 2024، ومع اقتراب هذا الشهر الفضيل، تُذاع العديد من المسلسلات الحصرية على مجموعة من القنوات العربية والمصرية.

يتطلع العديد إلى معرفة مواعيد عرض هذه المسلسلات التي يبلغ عددها نحو 30 مسلسلًا، ويُرغب الجمهور في متابعتها. في هذا المقال، سنقدم لكم أحدث المعلومات حول مسلسلات شهر رمضان 2024، تابعونا.

مواعيد مسلسلات رمضان 2024:

لم يُعلن بعد عن مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024، حيث يبقى شهر تقريبًا أو أقل على حلول الشهر الكريم في 11 مارس 2024.

ومع اقتراب الشهر، سيتم الإعلان عن مواعيد العرض ويتابعها المشاهدين على كل قناة تقوم بعرض هذه المسلسلات الجديدة.

القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان 2024:

تتضمن القنوات التي ستعرض مسلسلات رمضان 2024 الكثير من الخيارات، ومن بينها:

- قناة MBC مصر.

- قناة CBC.

- قناة CBC دراما.

- قناة DMC.

- قناة DMC دراما.

- قناة روتانا دراما.

- قناة نايل دراما.

- قناة MBC.

- قناة نايل كوميدي.

- بالإضافة إلى قنوات أخرى ستقوم بعرض مسلسلات رمضان.

مجموعة المسلسلات التي ستعرض في رمضان 2024:

من المتوقع عرض نحو 27 أو 28 مسلسلًا في شهر رمضان 2024، وقد تكون هناك المزيد.

سنقدم لكم أسماء بعض المسلسلات المتوقع عرضها في هذا الشهر المبارك، ومنها:

- "الحشاشين" للنجم كريم عبد العزيز.

- "مسار اجباري" للنجوم أحمد داش وعمر عصام.

- "فراولة" للنجمة نيللي كريم.

- "كوبرا" للنجم محمد إمام.

- "المداح 4" للنجم حمادة هلال.

- "ألف ليلة وليلة" للنجم ياسر جلال.

- "صيد العقارب" للنجمة غادة عبد الرازق.

- "إمبراطورية ميم" للنجم خالد نبوي.

- "حق عرب" للنجم أحمد العوضي.

- "نعمة الأفوكادو" للنجمة مي عمر.

- "المعلم" للنجم مصطفى شعبان.

- "بابا جه" للنجم أكرم حسني.

- "العتاولة" للنجمين أحمد السقا وطارق لطفي.

- "لانش بوكس" للنجمة غادة عادل.

- "أشغال شقة" للنجم هشام ماجد.