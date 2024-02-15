حفل تامر عاشور في الكويت يرفع شعار "كامل العدد" قبل إقامته بأيام

القاهرة - محمد ابراهيم - رفع حفل المطرب تامر عاشور في الكويت المقرر إقامته في حديقة الشهيد يوم ١ مارس المقبل لافتة وشعار كامل العدد خلال فترة وجيزة من فتح باب الحجز، وقبل إقامته بعدة أيام.

اقبالًا كثيفًا على حفل تامر عاشور

وشهدت الساعات الماضية اقبالًا كثيفًا على حفل تامر عاشور الذي يحظى بشعبية كبيرة بين الجمهور الكويتي.

تفاصيل حفل تامر عاشور

ومن جانبه، أكد منظم الحفل، أن هذا الإقبال يعكس المكانة التي يحظى بها تامر عاشور بين الجمهور، مشيرًا إلى أن الحفل بالمسرح المكشوف في حديقة الشهيد سيكون تجربة رومانسية استثنائية.

وأضاف أنه سيكشف عن مفاجأة كبيرة الفترة المقبلة، لافتًا أن هذا الحفل يأتي بالتزامن مع احتفال الكويت بالأعياد الوطنية، وانطلاقًا من حرص الجهة المنظمة للحفل على مشاركة أهل الكويت والمقيمين فيها الاحتفاء بالأعياد الوطنية وإدخال البهجة والسرور عليهم.