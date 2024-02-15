نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبزعلش وحق الناس تعرف.. أول تعليق من طارق صبري بعد انفصاله عن شيري عادل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة شيري عادل أمس انفصالها عن الفنان طارق صبري، ونشرت ستوري عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، كتبت فيه: «تم الانفصال الرسمي بيني وبين طارق مع وجود الاحترام بينا، وربنا يكتب الخير لكل واحد فينا في حياته».

تصريحات طارق صبري



وأوضح الفنان طارق صبري في أول تعليق له بعد الانفصال مع برنامج سينماتك المذاع على قناة sbc السعودية أنه يقدر رد فعل الجمهور والمعجبين بعد إعلان انفصالهم رسميًا، قائلًا: "مبزعلش وحق الناس إنها تسأل أول بأول وتعرف سواء معجبين أو صحافة".

طارق صبري: أي فنان شخصية عامة ولا بد أن يتقبل نقد الناس



وأكد صبري خلال اللقاء أن أي فنان فهو شخصية عامة ولا بد أن يتقبل نقد الناس وأحيانًا سؤالهم عن حياته الشخصية وأن هذا لا يغضبه على الإطلاق.



تعليق طارق صبري على انفصاله عن شيري عادل

ومن جانبه علق الفنان طارق صبري على انفصاله عن شيري عادل، عبر خاصية "ستوري" أيضًا" إنستجرام "، حيث كتب: "تم الانفصال الرسمي بيني وبين شيري مع وجود الاحترام بينا وربنا يكتب الخير لينا إحنا الاثنين".



وكان الثنائي قد قاما منذ فترة بحذف صورهما معًا في توقيت واحد على حساب كل منهما، بعد انتشار أقاويل في الفترة الماضية عن نشوب خلافات بينهما.