نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. صالون مقامات بقصر الأمير بشتاك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقيم بيت الغناء العربي “قصر الأمير بشتاك” بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، في الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس الموافق 15 فبراير الجاري، أمسية جديدة من أمسيات صالون “مقامات ”الذي يقيمه الصندوق بالتعاون مع إذاعة البرنامج الثقافي وتعده وتقدمه الناقدة إيناس جلال الدين، حيث يتناول صالون هذا الشهر السيرة الذاتية لعازف القانون “سيد رجب" وأهم أعماله.

صالون مقامات



يستضيف الصالون عازفة القانون الدكتورة مها العربي والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور عاطف إمام وغناء الفنانة مريم هاني.

نبذة عن العازف سيد رجب

يعد "سيد رجب، من أهم عازفي آلة القانون المتميزين، ولد عام 1940 وتوفى عام 2010، له العديد من المعزوفات وأسلوب خاص فى الأداء ومن القلائل الذين تعاونوا مع الأوركسترا السيمفوني ومن أشهر أعماله “فانتازيا القانون والأوركسترا” لفؤاد الظاهرى.

كما شارك بالعزف مع الأوركسترا في الصياغة المتطورة لطقطوقة “إيه العبارة” للمؤلف الموسيقى أبو بكر خيرت.

نبذة عن العازفة مها العربي



الفنانة الدكتورة مها العربي أساتذة آلة القانون بالمعهد العالي للموسيقى العربية والنجمة السابقة في فرقة أم كلثوم تحت قيادة الراحل حسين جنيد سوف تتحدث عن المشوار الفنى لسيد رجب وأسلوبه فى الأداء وماذا قدم لألة القانون وأسباب تميزه كما تقدم تجربة عملية حيث تعزف بعض الأعمال التى اشتهر بها وتنسب إليه بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة الفنان عاطف إمام الذى يعد أيضًا من أهم عازفي الناي والعميد الأسبق للمعهد العالي للموسيقى العربية.

