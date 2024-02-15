نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "دلع دلع".. شذى حسون تصور 4 كليبات جديدة فى مصر بتوقيع بتول عرفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تواصل النجمة العراقية شذى حسون وضع اللمسات الأخيرة على ألبومها الجديد مع لايف ستايلز ستوديوز، حيث أضيفت مؤخرًا أغنية للألبوم بعنوان "دلع دلع" من ضمن ثلاثة أغنيات جديدة، جارى الإنتهاء تماما من كافة تفاصيل هذه الأغانى، إستعدادا لطرحها.

بتول عرفة

وتتعاون حسون مع المخرجة بتول عرفة في 4 كليبات جديدة، سيتم تصويرها بالكامل في مصر، عقب الإنتهاء من تسجيل هذه الأغانى، وفى نفس الوقت تنتهى المخرجة من معاينة أماكن تصويرها، وكافة التفاصيل الخاصة بهذه الكليبات.

كانت المطربة شذى حسون قد طرحت في يونيو الماضى، كليب "على ما أظن"، من كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان بهاء عبد الهادى، توزيع زووم.