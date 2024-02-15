انت الأن تتابع خبر مطالبات بمقاطعة حفل شيرين في لبنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثار قرار تأجيل حفل الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، في بيروت، الذي كان سيقام في الـ17 من فبراير(شباط) الحالي، إلى الـ24 من الشهر ذاته، استهجانًا بين جمهورها اللبناني.



وجاءت حالة الغضب بعد الحديث عن تعاقد شيرين على حفلة غنائية جديدة في مصر برفقة أنغام وآمال ماهر في الموعد ذاته الذي كانت ستحيي فيه سهرتها في بيروت، فقررت تأجيل الأخيرة.



وطالب العديد من المتابعين اللبنانيين بمقاطعة حفل شيرين الذي سيقام في موعده الجديد، مشيرين إلى أن قرارها استفزهم كثيرًا، وأنها لم تقدّر محبتهم لها وانتظارهم لحفلها في بيروت.



في غضون ذلك، قال ربيع البنّا من شركة "FA Production" للإنتاج لـ"فوشيا" إن أسباب تأجيل الحفل كانت خارجة عن إرادة الشركة، ويمكن القول إنها أسباب خاصة.



وأضاف البنّا أن الشركة ستصدر بيانًا، قريبًا، توضح فيه أسباب تغيير الموعد، كما ستصدر شيرين تعليقًا حول تأجيل موعدها مع الجمهور اللبناني.



ولفت البنّا إلى أن سهرة شيرين شهدت إقبالًا كبيرًا، وأن البطاقات حاليًّا، "Sold Out".



وكانت شركة "FA Production" نشرت بيانًا مقتضبًا عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي قالت فيه: "نأسف لإبلاغكم بتأجيل حفلة النجمة شيرين عبدالوهاب، إلى تاريخ الـ24 من شباط، لظروف خارجة عن إرادتنا".



يذكر أنه تم بناء مسرح لحفل شيرين في الـ"فوروم دي بيروت" يتسع لقرابة 3500 شخص، قُسّم بين طاولات أمامية VIP، وأخرى مدرّج خلفي. وتراوحت أسعار البطاقات بين 50 و 500 دولار وقد تم بيعها جميعًا .