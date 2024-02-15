انت الأن تتابع خبر نانسي عجرم تقتحم عالم التمثيل إلى جانب كريم عبدالعزيز والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستعد النجمة اللبنانية نانسي عجرم إلى دخول عالم التمثيل للمرة الأولى بفيلم سينمائي إلى جانب النجم المصري كريم عبد العزيز.



وفي التفاصيل، أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه في القاهرة، عن الأفلام المصرية والعربية التي سيتم دعمها من خلال صندوق "Big Time"، الذي أطلقته هيئة الترفية بالتعاون مع عدد من الشركات الخاصة.



ويتضمن المشروع إنتاج فيلم سينمائي جديد بعنوان "شغل كايرو"، يجمع نانسي عجرم في أولى تجاربها التمثيلية مع النجم كريم عبد العزيز، وهو من تأليف مصطفى صقر، وإخراج محمد شاكر .



ومن المقرر أن ينتج صندوق "Big Time" مجموعة من الأفلام يبلغ عددها 15 فيلمًا بميزانيات كبيرة، وهذه أبرزها:



فيلم "الست" بطولة منى زكي.



فيلم "الفيل الأزرق 3" بطولة كريم عبد العزيز.



فيلم "شغل كايرو" بطولة كريم عبد العزيز ونانسي عجرم.



فيلم "لسه حتة" بطولة أحمد حلمي.



فيلم "إكس مراتي" بطولة هشام ماجد ومحمد تايسون وأمينة خليل.



فيلم "البحث عن فضيحة" بطولة كريم محمود عبد العزيز وهنا شيحة.



فيلم "الشنب" بطولة ليلى علوي.



فيلم "الرشيدي والبغبغان" بطولة شيكو.



فيلم "فيها إيه يعني" بطولة ماجد الكدواني وغادة عادل.



فيلم "ولاد رزق 3" بطولة أحمد عز وآسر ياسين.



فيلم "فرقة الموت" بطولة أحمد عز.



فيلم "رماح" بطولة آسر ياسين.



فيلم "صعيدي في الجامعة الأميركية 2" بطولة محمد هنيدي.



فيلم "كوتة" بطولة كريم عبد العزيز.



فيلم "منجم" بطولة عمرو يوسف.



فيلم "سفرة" بطولة حسن البلام .