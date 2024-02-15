انت الأن تتابع خبر جومانة مراد مسيطرة في عتبات البهجة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أُسدل الستار عن الأدوار المنتظرة للعديد من نجوم الفن الذين سيشاركون في دراما رمضان 2024، وآخرهم الفنانة جومانا مراد، التي ستطل على جمهورها في مسلسل "عتبات البهجة"، الذي يقوم ببطولته النجم يحيى الفخراني، ويتولى إخراجه مجدي أبو عميرة.



وستؤدي جومانا دور زوجة الممثل المصري علاء مرسي، وستظهر بشخصية قوية تسعى دائمًا للسيطرة على الأمور، في حين يظهر الأخير مغلوبًا على أمره.



وتعد جومانا أول ممثلة تتعاقد معها الشركة المنتجة للمشاركة في المسلسل، كما أنه يعتبر أول تعاون لها مع الفخراني خلال مسيرتها الفنية.



وكان الفنان يحيى الفخراني قد كشف في وقت سابق، تفاصيل مسلسله "عتبات البهجة"، قائلا إنه مأخوذ من رواية "عتبات البهجة"، ويدور في إطار اجتماعي إنساني، حول علاقة جد بأحفاده، مع إسقاطات على أكثر من زمن، مشيراً إلى أنه سيؤدي شخصية "الجد" الذي يعتني بأحفاده في العمل.



أوضح الفخراني في تصريحات صحفية أن المسلسل يتناول فكرة أن الناس في سنهم الكبير دائمًا يبتهجون ويستمتعون بالحياة، ويتوقفون عند عتبات البهجة.



ووصف الفخراني مخرج العمل مجدي أبو عميرة بأنه "مخلص ومتفانٍ"، خاصة بعد التعاون السابق بينهما في مسلسلي "جحا المصري 2002" و"يتربى في عزو 2007".



يتألف المسلسل من 15 حلقة، وبدأ تصويره في النصف الأول من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتولى السيناريو والحوار مدحت العدل .