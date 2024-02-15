انت الأن تتابع خبر مسلسل امرأة التركي بنسخته العربية .. قريباً والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأت شبكة MBC التحضير لتقديم النسخة العربية من المسلسل التركي "امرأة" ، الذي تم عرضه على الشاشات التركية في عام 2017 واستمر لثلاثة مواسم متتالية.



وقالت تقارير اعلامية أن المشروع الدرامي يضمّ على قائمة أبطاله مجموعة من نجوم الدراما السورية واللبنانية، إذ تتفاوض الشركة حالياً مع النجمة السورية مرام علي، والممثل اللبناني نيكولا معوّض، ليلعبا دور البطولة، لكن لم يتم الانتهاء حتى الآن من تشكيل فريق العمل بالكامل.



وأوضحت المصادر أنه سيتم تصوير المسلسل في تركيا خلال الأسابيع القادمة، وتحديداً في أحد الأحياء الشعبية بمدينة إسطنبول.



ومن المقرر أن يُعرض المسلسل الذي يتألف من 90 حلقة، على شاشة MBC خلال الخريف المقبل.



أما قصة المسلسل، فتدور حول إمرأة تُدعى بهار (أوزجي أوزبرنجي) تقع في حب رجل وتتزوجه وتنجب منه طفلين، لكن فجأة يختفي الزوج في ظروف غامضة، فتنقلب حياتها رأساً على عقب، قبل أن يعود الزوج للظهور لاحقاً، وتنكشف الكثير من الأسرار والتفاصيل حول أسباب اختفائه بهذه الطريقة.



يذكر أن قناة MBC تعرض حالياً مسلسل "الخائن" الذي يجمع النجوم، سلافة معمار وقيس الشيخ نجيب، ويدور حول زوجة تكتشف خيانة زوجها فتبدأ بالانتقام منه.



وستبدأ القناة لاحقاً ببث المسلسل الكوميدي "حب للايجار" الذي يلعب بطولته معتصم النهار، وشكران مرتجى وأيمن رضا وغيرهم.



في السياق نفسه، انتهى فريق مسلسل "في الداخل" من تصويره، وهو عمل مشترك مأخوذ عن نسخة تركية ويدور في إطار الأكشن وصراع المافيات، ويلعب بطولته كلاً من ايمن زيدان وايمن رضا وعبده شاهين وغيرهم، على أن يعرض على الشبكة السعودية في الصيف المقبل .