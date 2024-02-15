انت الأن تتابع خبر أكرم حسني يشوق الجمهور لمسلسل بابا جه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شوّق الفنان المصري أكرم حسني، الجمهور لمسلسله الجديد "بابا جه"، بنشره البرومو الترويجي الخاص بالعمل المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2024.



وظهر حسني في البرومو بشكل كوميدي، وأرفق الفيديو الذي نشره عبر حسابه في "إنستغرام" بتعليق قال فيه: كل سنة وأنتم طيبين، أنا بابا جه، رمضان 2024.



وتفاعل عدد من الفنانين مع منشوره، مباركين له على المسلسل، ومتمنين له النجاح الدائم في أعماله، بينهم شيكو، ونسرين أمين، وطه دسوقي.



كما انهالت التعليقات من قبل المتابعين، الذين أعربوا عن حماسهم لمشاهدة المسلسل، إذ جاء ضمن التعليقات: مبروك، تشوقنا يا فنان، يارب نشوفكم محققين نجاح بجنن، منتظرينك بفارغ الصبر.



حرص حسني طوال الفترة الماضية على الترويج لمسلسله الجديد، حيث شارك الجمهور بالبوستر الترويجي الذي ظهر فيه وهو يحمل طفلته على كتفه بلقطة مؤثرة.



تدور أحداث المسلسل حول شخصية "هشام" الذي يجد نفسه في موقف صعب بعد فقدانه لوظيفته في أحد الفنادق بسبب جائحة كورونا، مما يدفعه للبحث عن فرصة عمل جديدة ليتمكن من رعاية أسرته خلال هذه الظروف الصعبة.



ويضم فريق العمل نخبة من النجوم من بينهم: أكرم حسني، نسرين أمين، سما إبراهيم، محمود البزاوي، لافينيا نادر، محمد أوتاكا، كريم فهمي، فريال يوسف، ياسمين رحمي، وهو من تأليف وائل حمدي، وإخراج خالد مرعي .