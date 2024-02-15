دراما رمضان 2024| كارم فتح الله بشخصية مختلفة في ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 فبراير 2024 08:25 مساءً - يواصل الفنان احمد عبدالله تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل “بيت الرفاعي” بطولة النجم أمير كرارة، والمقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2024.

وظهر “عبد الله” خلال كواليس تصوير العمل رفقة أمير كرارة، حيث يجسد شخصية شاب يُدعى “صلاح”.

أبطال بيت الرفاعي

ويشارك في مسلسل بيت الرفاعي، بجانب الفنان أمير كرارة، مجموعة من الأبطال ومن أبرزهم: أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخي، ميرنا جميل، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وغيرهم من الفنانين والعمل من تأليف بيتر ميمي، وهند عبد الله، وعمرو أبوزيد، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

كارم فتح الله في جعفر العمدة

وكان آخر أعمال الفنان أحمد عبد الله هو مشاركته في مسلسل جعفر العمدة، والذي حصل من بعده على إشادة كبيرة من قبل الجمهور، وقت عرضه في رمضان الماضي 2023، وجسد فيه شخصية كارم فتح الله، والعمل من بطولة محمد رمضان وتأليف وإخراج محمد سامي.