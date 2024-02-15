بالصور.. ملك أحمد زاهر تكشف كواليس مسلسل "محارب"

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها علي الانستجرام، كواليس احدث مسلسلاتها "محارب" المقرر عرضه في رمضان 2024.

صور ملك أحمد زاهر في "محارب"

ونشرت ملك مجموعة من الصور لها من أحد مشاهد المسلسل وعلقت كاتبة: "أقل من شهر وتقابلوا راندا متحمسة أو ي تشوفوها. تفتكروا عاملة ازاي وايه انطباعكم عنها؟".

تفاصيل شخصية ملك أحمد زاهر في مسلسل "محارب"

وتجسد من خلاله شخصية فتاة تدعى "راندا"، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي لا يخلو من الأكشن، ويسلّط العمل الضوء على شخصية "عزيز محارب" الشاب صاحب الأصول الصعيدية الذي يمر بالعديد من المشكلات والأزمات في محاولة منه للهروب من عملية الثأر، إلى أن يعمل سائق ميكروباص، وتتوالى الأحداث مما يترتب عليه التعرض للعديد من المواقف المختلفة على مدار حلقات المسلسل الذي يمتد إلى 30 حلقة متصلة.

أبطال مسلسل "محارب"

مسلسل "محارب" من بطولة حسن الرداد وأحمد زاهر وناهد السباعي وماجد المصري ونرمين الفقي وتامر عبد المنعم ومحمود ياسين جونيور، تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

قصة مسلسل "محارب"

وتدور أحداث مسلسل “محارب” في قالب أكشن اجتماعي، يناقش العديد من القضايا الاجتماعية الشعبية، ويظهر حسن بشخصية سائق ميكروباص يتعرض لعدد من المشكلات التى يدخل على أثرها السجن، ومتزوج من ناهد السباعي.

اخر اعمال ملك أحمد زاهر

والجدير بالذكر ان اخر اعمال ملك أحمد زاهر هو مسلسل "نسل الأغراب"، وتم عرضه عام 2021، وهو من بطولة أحمد السقا، أمير كرارة،فردوس عبد الحميد، دياب، وآخرون من النجوم، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، ايضا شاركت في فيلم "فارس" من تأليف حسام موسى، وكان بطولة والدها الفنان أحمد زاهر، وآخرون من النجوم، وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز، تدور قصة الفيلم حول شخصية "فارس" الذي يجسده أحمد زاهر، وهو شاب بسيط من منطقة شعبية ولديه خلفية رياضية، لكن الظروف تجبره على مواجهة بطش رجل الأعمال، رشيد السويفى الذي يجسده الفنان حسين فهمى، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقى.

490018_0

490019_0

490022_0

490015_0

490016_0