قصة فيلم حب البنات..ماذا قال مخرج العمل بعد 20 عامًا؟

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر فيلم حب البنات والفنان أشرف عبد الباقي تريند تطبيق "X" خلال الساعات القليلة الماضية بسبب أحد المشاهد من فيلم "حب البنات" عام 2004 تزامنًا مع احتفالات عيد الحب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من فيلم "حب البنات" وظهر خلاله الفنان أشرف عبد الباقي وهو يتوسط أحمد عز وليلى علوي وسط العديد من التعليقات التي شبهت علاقتهم العاطفية بحالة "أشرف" بأحداث المشهد.

مخرج فيلم حب البنات يتحدث بعد 20 عاما

ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، بحضور كل من المخرج هاني لاشين، والمخرجة هالة خليل، والمخرج خالد الحجر، وأدار النقاش المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان.، قال المخرج خالد الحجر: “من الافلام المقربة إلى قلبي أيضا فيلم حب البنات، الذي أخرجته لأنه غير موجه ويخاطب جميع الفئات، وأرى أن الممثل هو رد فعل الشارع، والجمهور لا يقوم بتقليد النجم تقليد أعمى، لكن يحدث هو ترديد لما يحدث للشارع”.

وأوضح: "تجربتي في إنجلترا كانت رصدًا للواقع وخليط بين الثقافتين المصري والإنجليزي، وهذا أمر جيد، وأتمنى استمرارية وتكثيف تبادل الثقافات الفنية بين الدول، وأنا تعلمت خارج مصر السيناريو والإخراج.

تزامنًا مع احتفالات عيد الحب والفلانتين، تصدر فيلم حب البنات التريند ومحركات البحث بعد 20 عامًا من عرضه، حيث تم إنتاجه عام 2004.

وعرضت سينما زاوية، الأربعاء 14-2-2024 فيلم حب البنات احتفالًا بعيد الحب، ليتصدر محركات البحث ونسب المشاهدات عبر يوتيوب مرة ثانية في عيد الحب 2024.

قصة فيلم حب البنات



يتحتم على ثلاث أخوات غير شقيقات بعد وفاة أبيهن أن يعشن معًا في بيت واحد لمدة عام حتى يحصلن على الميراث حسب وصية الأب، لكل واحدة منهن قصة ومختلفة عن الأخرى، فـ(ندى) فتاة رقيقة المشاعر وتكره الوحدة، أما (غادة) فهى معيدة بالجامعة وتكره الرجال بأثر من والدتها، أما (رقية) فقد عاشت عمرها كله في إنجلترا.

أبطال فيلم حب البنات