المنتج تامر مرسي يطرح البوستر الرسمي لمسلسل حق عرب رمضان 2024

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أحمد جودة - القاهرة - روج المنتج تامر مرسي إلى مسلسل حق عرب، من بطولة أحمد العوضى، والمقرر عرضة في السباق الدرامي الرمضاني القادم 2024.

أحمد العوضى يروج لمسلسل حق عرب

وسبق، روج الفنان أحمد العوضى إلى مسلسل حق عرب، من خلال نشر بوستر العمل الخاص به عبر حسابه على موقع فيس بوك وعلق عليه بكتابة: "حق عرب رمضان 2024 ".

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية عرب السويركي للفنان أحمد العوضي، حول اتهامه في قضية قتل، ويعمل بمصنع أخشاب لمالكه ويجسد شخصيته الفنان رياض الخولي، وبعد هذا الاتهام يحاول الهرب حتي لا يتورط بها، في محاولة منه لإثبات براءته.

أبطال مسلسل حق عرب

ويقدم العوضى دراما شعبية مليئة بالصراعات والحكايات مع جوانب إنسانية ورومانسية، ويشارك فى بطولته دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

أحدث أعمال أحمد العوضي

ومن ناحية اخري، يعرض لأحمد العوضى حاليًا في السينمات فيلم "الاسكندرانى" مع المخرج خالد يوسف ويشارك فى بطولة الفيلم زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، عصام السقا، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أسامة أنور عكاشة، تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فنى صبرى السماك مونتاج عمرو عاكف.

آخر أعمال أحمد العوضى

وكان آخر أعمال أحمد العوضى هو مسلسل "ضرب نار"، الذي عرض في رمضان الماضى، من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، مها نصار، هدى الإتربى، انتصار، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، ضياء عبد الخالق، تامر مجدى، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

قائمة مسلسلات رمضان 2024

وتضم قائمة مسلسلات رمضان 2024، أكثر من 40 مسلسلًا جديدًا، وبدا التحضير لمعظمها مبكرًا، ومن بينها مسلسلات تستمر طوال الشهر لمدة 30 يومًا، فيما يقتصر بعضها على المسلسلات القصيرة التي تكتفي بـ15 يومًا فقط من الشهر المبارك، ومن أبرز أبطال تلك العمال الفنانين: أحمد مكي وكريم عبد العزيز ومحمد إمام وأكرم حسني ومي عمر وأحمد زاهر وغيرهم.