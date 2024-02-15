نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "دوت الخليج الفني" يكشف تفاصيل أحدث أغنية لأورتيجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب أورتيجا لطرح أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان "مش فارقة معايا" والتي سوف يطرحها على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

ويكشف “دوت الخليج الفني” تفاصيل الخبر والأغنية من كلمات Mix، ألحان اورتيجا وتوزيع وميكس وماستر Codex، ناي نادر الشاعر، وإخراج علي العتر، والمنتج الفني ميمي فؤاد.

آخر أعمال أورتيجا:

يذكر أن آخر أعمال أورتيجا كان طرحه مؤخرًا أحدث أغنياته والتي تحمل إسم "خليك في نفسك" والتي طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب في شهر سبتمبر الماضي، تفاصيل أغنية "خليك في نفسك"، والأغنية من كلمات عمرو المشاكس، ألحان وتوزيع فيفتي شبرا، إخراج كريم الغمري.

كلمات اغنية خليك في نفسك:

ومن كلماتها: خليك ف نفسك

‎هتلاقي نفسك

مين ده اللي زقك

عليا دسك

‎انا ولا بنفسك

‎ولا حتى شايفك

‎بس انت ريح

‎متعشهاش يافرده

‎بتزيدو وتعيدو

‎ف كلامكو بتخييو

‎انا نيجا ف الشارع

‎انتو نيجا ف اليدو

‎من غيرمنبهات ياه

من غير مكيفات ياه

‎انا ع الثبات اه

‎وانت ع الحالات ياه

‎بفكر ف الكاشات اه

‎مش فاضي ل الشاتات ياه

‎ف لو حاولت الغلطه معايا بتبقا مره

‎ولا تيت تيت تيت تيت

‎انا ركبي حديد انا عزمي شديد

‎مش باجي ب الهيء ولا ب التمهيد

‎مبكلش اونطه اسمع يابليد

‎ولا تيت تيت تيت تيت

‎انا احط عليك والجي شديد

‎كشحك هلفوت يلا اخوك زنيق

ياحماده متعش ف دور زرازير