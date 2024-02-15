قريبآ.. حمدي بتشان يطرح أغنية "كله بوء"

القاهرة - محمد ابراهيم - يتجهز المطرب حمدي بتشان لطرح اغنية "كله بوء" لتكون اول أغانيه في عام 2024، والاغنية من كلمات عمرو قطب، ألحان وتوزيع: طه الحكيم، مكس وماستر: م محمد جوده، إنتاج: مودرن ميوزك modern music.

آخر أعمال حمدي بتشان

وكان آخر أعمال حمدي بتشان هو أغنية "سطلانة" مع عبد الباسط حمودة ومحمود الليثي وحسن الخلعي، من كلمات مصطفى حسن، ألحان كريم عاشور، توزيع أماديو، وتم غناءها ضمن فيلم بعد الشر الذي عرض خال الفترة الماضية بالسينما، وهو من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، ورنا رئيس، وميرنا نور الدين، تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد، إخراج أحمد عبد الوهاب.

كلمات أغنية سطلانة

يا دكتور شوف لي تصريفة أبوس إيديك إكتب لي روشتة

أنا جوايا حتة نظيفة خذها ارميها في أي حتة

نفسي أقطعها نفسي أقلعها زي ما بقلع الجاكتة

وجيت أبيع حب ماحدش نفعني قفلت الدكانة

أووه سطلانة، سطلانة، لانة سطلانة

أووه سطلانة، سطلانة، لانة سطلانة

كنكة بن تفوقفني ما فوقتش

رشة ميّه تفتحني ما فتحتش

راكب دماغي ودايس ومزاجي في الطالع خالص

أسرع من صواريخ ناسا الواحد ياما قاسى

هبعد بعيد لأتعدي من الناس العيانة

أووه سطلانة، سطلانة، لانة سطلانة

أووه سطلانة، سطلانة، لانة سطلانة

والنبي تديني يا شيف حبة دلع في رغيف

علشان أشبع من الفرحة وأوفر المصاريف

والنبي تديني يا شيف حبة دلع في رغيف

علشان أشبع من الفرحة وأوفر المصاريف

عمالة الدنيا تلف، تلف ومرقصانا

أووه سطلانة، سطلانة، لانة سطلانة

أووه سطلانة، سطلانة، لانة سطلانة

كنكة بن تفوقفني ما فوقتش

رشة ميّه تفتحني ما فتحتش

راكب دماغي ودايس ومزاجي في الطالع خالص

أسرع من صواريخ ناسا الواحد ياما قاسي

هبعد بعيد لأتعدي من الناس العيانة

أووه سطلانة، سطلانة، لانة سطلانة

يا نفسي خليكي في نفسك يا إما حتبقي الغلطانة

ويا إحساساتي حفضل حابسك أحسن تجري ع اللي أذانا

خذت العلاجات وما خفتشي أعصابي تلفانة

أووه سطلانة، سطلانة، لانة سطلانة

يا بنت يا حب الحب يا قلب القلب يا نن العين

بحبك أكثر من الفاكهة ومن شنطة فيها ملايين

نفسي أشوفك لدلق عليكي وعليّ شوية بنزين

أصل أنا مجنون في حبك ودماغي تعبانة

أووه سطلانة، سطلانة، لانة سطلانة

أووه سطلانة، سطلانة، لانة سطلانة

من الناس العيانة