نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو وهبة: "محتاج مخرج يؤمن إني أقدر أقدم تراجيدي وعايز أفاجئ الناس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان عمرو وهبة، عن رغبته الكبيرة في تقديم أدوار تراجيدية بخلاف الأدوار الكوميدية التي عُرف بها منذ بداياته الفنية، بجانب الكشف جديد أعماله الفنية.

تصريحات عمرو وهبة

وقال عمرو وهبة، في حواره مع الإعلامي هيثم بسام، في برنامجه ورقة في ملف المذاع عبر شاشة قناة النهار: المعادلة دايمًا إزاي أقدم الشخصية ويكون في لمحة الناس تحبها، والأعمال الدرامية نقلة مهمة ونفسي فيها، ولكن هي محتاجة عمل مهم مع مخرج مؤمن إني أقدر أعمل ده.

وعن تفاصيل تحضيراته لـ شخصية لذيذ في مسلسل في بيتنا روبوت، فعلق عمرو وهبة: عملنا بروفات كتير أوي علشان نخلي الناس تصدق أن ده روبوت وفي تفاصيل بسيطة في المسلسل ضمنية ممكن ماحدش ياخد باله منها، زي أن في مشاهد كتير أنا واقف ومعنديش كلام، وأن مينفعش أتدخل في الحوار لازم يتوجهلي سؤال.

كما كشف عمرو وهبة، عن جديد أعماله الفنية، قائلًا: كان في حاجات مطروحة رمضان ده ولكن مقدرتش أعملها بسبب تضارب مواعيد التصوير لأني كنت بصور مسلسل صوت وصورة، والسنة دي ظاهر ضيف شرف في كذا مسلسل من أصدقائي اللي بحبهم، واعتذرت قبل كده عن أعمال، لأن أنا عايز أعمل حاجة مختلفة وأفاجئ الناس.

مواعيد برنامج ورقة في ملف

الجدير بالذكر أن الإعلامي هيثم بسّام يقدم برنامج ورقة في ملف عبر شاشة قناة النهار، ويذاع البرنامج يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة الرابعة عصرًا.







آخر أعمال عمرو وهبة

يذكر أن آخر أعمال عمرو وهبة هو مسلسل صوت والذي تدور أحداثه في 30 حلقة حول جرائم السوشيال ميديا وكيف تؤثر على البشر وتجعلهم في حالة يأس شديدة، بالإضافة إلى مناقشة فكرة دخول الذكاء الاصطناعي في حياة البشر، وهو الخطر الأكبر الذى يسئ البعض استخدامه في عدة مجالات.

وتدور الأحداث حول رضوى المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب، وتتراكم الأدلة الدامغة ضدها، وخاصة لقطات الفيديو لجريمة القتل، ومع ذلك، لا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء ممكن.

ومسلسل صوت وصورة يشارك فيه إلى جانب حنان مطاوع نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، محمد كيلاني، صدقي صخر، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامي الطمباري، وغيرهم، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب توبة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.